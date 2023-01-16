https://sputnik-georgia.ru/20230116/federatsiya-futbola-izmenila-reglament-provedeniya-superkubka-gruzii-273972328.html
Федерация футбола изменила регламент проведения Суперкубка Грузии
Федерация футбола изменила регламент проведения Суперкубка Грузии
Согласно новым правилам, в мини-турнире сыграют три команды, получившие путевку в еврокубки, и победитель Кубка Грузии 16.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-16T18:27+0400
2023-01-16T18:27+0400
2023-01-16T18:46+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Суперкубок Грузии отныне будет проходить в новом формате, об этом заявил президент Федерации футбола Леван Кобиашвили после заседания исполкома. "Сегодня обсуждался и розыгрыш Суперкубка Грузии. Отныне его формат будет изменен и он будет проходить по новой системе – за Суперкубок будут бороться 4 команды, будут полуфиналы и финалы", - сказал Кобиашвили. Согласно новым правилам, в мини-турнире сыграют три команды, получившие путевку в еврокубки, и победитель Кубка Грузии. "Динамо" Батуми стало обладателем Суперкубка Грузии по футболу >>"Это будут интересные игры для команд, участвовавших в еврокубках, и они помогут им хорошо подготовиться к матчам европейского турнира", - сказал Леван Кобиашвили. По итогам прошлого сезона за Суперкубок будут бороться - "Динамо" Тбилиси, "Динамо" Батуми и "Дила" из Гори, а также обладатель кубка Грузии "Торпедо" Кутаиси. До сих пор за Суперкубок боролись чемпион страны и победитель Кубка Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, спорт, новости, леван кобиашвили, федерация футбола грузии, суперкубок грузии, футбол
грузия, спорт, новости, леван кобиашвили, федерация футбола грузии, суперкубок грузии, футбол
Федерация футбола изменила регламент проведения Суперкубка Грузии
18:27 16.01.2023 (обновлено: 18:46 16.01.2023)
Согласно новым правилам, в мини-турнире сыграют три команды, получившие путевку в еврокубки, и победитель Кубка Грузии
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Суперкубок Грузии отныне будет проходить в новом формате, об этом заявил президент Федерации футбола Леван Кобиашвили после заседания исполкома.
"Сегодня обсуждался и розыгрыш Суперкубка Грузии. Отныне его формат будет изменен и он будет проходить по новой системе – за Суперкубок будут бороться 4 команды, будут полуфиналы и финалы", - сказал Кобиашвили.
Согласно новым правилам, в мини-турнире сыграют три команды, получившие путевку в еврокубки, и победитель Кубка Грузии.
"Это будут интересные игры для команд, участвовавших в еврокубках, и они помогут им хорошо подготовиться к матчам европейского турнира", - сказал Леван Кобиашвили.
По итогам прошлого сезона за Суперкубок будут бороться - "Динамо" Тбилиси, "Динамо" Батуми и "Дила" из Гори, а также обладатель кубка Грузии "Торпедо" Кутаиси.
До сих пор за Суперкубок боролись чемпион страны и победитель Кубка Грузии.