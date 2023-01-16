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Крещенский Сочельник 2023: обычаи, традиции и гадания

Крещенский Сочельник 2023: обычаи, традиции и гадания

Крещение Господне православные празднуют 19 января – накануне одного из главных праздников церковного календаря отмечают Крещенский Сочельник 16.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-16T14:38+0400

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справки

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В церковной традиции Крещенский Сочельник называют Навечерие Крещения Господня или Богоявление. С Крещенским Сочельником связано множество церковных и народных традиций и обычаев, и конечно же с гаданий. Об обычаях и традициях Крещенского Сочельника, а также какие гадания проводят в канун церковного праздника, читайте в Sputnik Грузия. Крещенский Сочельник Называют канун Крещения Сочельником из-за традиции кушать в этот день сладкую кашу "сочиво". Кашу, символизирующую воскресение и сладость грядущей блаженной жизни, варят из зерен пшеницы на меду. По церковной традиции службу в Крещенский Сочельник проводят необычную – сначала литургию, а потом великую вечерню, по завершению которой освящают воду великим чином. Водосвятие по традиции проводят и в праздник Крещения, после торжественной литургии. Освещение воды в оба дня проводится одинаковым чином – его называют Великая агиасма, что переводится с греческого как "святыня". Пост в Крещенский Сочельник строгий. По церковному уставу ничего нельзя кушать до освящения воды. С Рождества Христова – это первый постный день. Поста в праздник Крещения нет. По традиции водосвятие проводят и на близлежащих водоемах, в том числе и в специальной проруби, которую прорубают во льду и называют иорданью. Купание в освещенной проруби – главная традиция на Крещение. Традиции и обычаи Обычаи и традиции Крещенского Сочельника возникли еще в древности. По народному поверью, потусторонние силы в Крещенский Сочельник становились особенно опасными, поэтому люди, чтобы защититься от нечисти, проводили разные ритуалы. По традиции к празднику готовились очень тщательно. По обычаю, в домах и хлеву в Крещенский Сочельник наводили идеальны порядок – старательно выметали из всех углов сор, чтобы в них черти не притаились. Все места, где могла притаиться нечисть, также по традиции кропили Святой водой и окуривали ладанным дымом. С первой звездой, по обычаю, всей семьей садились за праздничный стол, как и в Рождественский Сочельник. В Крещенский Сочельник трапеза по традиции состояла из постных блюд – на стол подавали кутью, сдобную выпечку, рыбу, блины, вареники, овощи и каши. В Крещенский Сочельник в деревнях сохранилась традиция после ужина складывать в одну миску все ложки и накрывать ее хлебом, чтобы на зерновые год был урожайным. По обычаю, в Крещенский Сочельник крестьяне прислушивались к скотине, чтобы узнать свое будущее. В старину люди верили, что в ночь на Крещение Господне домашние животные говорили на человеческом языке. Крещенский Сочельник – последний день святочных гаданий, поэтому молодые в ночь на Крещение проводила последние посиделки с гаданиями, играми и песнями. Девушки по традиции гадали на суженного и будущее. Гадания на башмаках, свечах, тенях, с зеркалом и многие другие проводят и наши дни. Гадания на суженого и будущее в Сочельник и на Рождество 2023>>Крещенские гадания и сны, как и Рождественские, считали самыми точными. По обычаю, в Крещенскую ночь используют те же гадания, что в Рождественскую и на Святки. Гадания на Святки и Старый Новый год 2023: на будущее, суженого и детей>>Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки