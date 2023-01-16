https://sputnik-georgia.ru/20230116/minzdrav-gruzii-presechet-lyubuyu-popytku-sabotazha-farmkompaniy-273966955.html

Минздрав Грузии пресечет любую попытку саботажа фармкомпаний

Минздрав Грузии пресечет любую попытку саботажа фармкомпаний

В случае подобных недобросовестных действий, ведомство может строго реагировать и штрафовать на довольно высокие суммы, заявил министр 16.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-16T15:47+0400

2023-01-16T15:47+0400

2023-01-16T16:00+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. После введения референтных цен на медикаменты и задействования соответствующих новшеств минздрав Грузии пресечет любую целенаправленную попытку саботажа со стороны отдельных фармацевтических компаний, заявил на брифинге министр здравоохранения Зураб Азарашвили. Речь идет о введении так называемых референтных цен. Государство с 2023 года установило тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя будет продавать медикаменты. Азарашвили обещает, что нет опасности дефицита продукции в фармсекторе. Глава минздрава пояснил, что для сохранения на рынке как производителей оригинальных лекарств, так и дженериков, минздрав установил две цены. Максимальная цена установлена в отношении оригинальных лекарств, а отдельная цена установлена в отношении дженериков. "Если будет попытка целенаправленного саботажа, на это у нас есть соответствующий план", – отметил Азарашвили, добавив, что не исключает саботажа со стороны отдельных компаний. "Потолок цен" на медикаменты заработал в Грузии >>По словам Азарашвили, несколько месяцев назад, когда был открыт турецкий фармрынок, подобные факты были зафиксированы. Несмотря на попытку минздрава, в Грузию не осуществлялся импорт лекарств в достаточном количестве. Помимо этого, в конкретных аптеках потребителей вводили в заблуждение, искусственно создавали дефицит лекарств и так далее. Азарашвили уверяет, что в случае подобных недобросовестных действий, ведомство может строго реагировать и штрафовать на довольно высокие суммы. На первом этапе новшество коснулось более 1,3 тысячи хронических и онкологических медикаментов. Референтная цена поэтапно будет определена и в отношении других медикаментов. В начале прошлого года правительство Грузии открыло фармацевтический рынок. После изменений цены на медикаменты снизились на 60-80%, а население Грузии ежегодно сэкономит около 200 миллионов лари. Фармкомпаний с 15 февраля не смогут продавать лекарства выше определенной государством цены. Правительство дало фармсектору время до 31 января на то, чтобы они пересмотрели цены. Фармацевтическому сектору дается время до 31 января для пересмотра цен, заявил министр >>Напомним, что в ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства. План действий фармацевтической сферы минздрав Грузии разработан с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов и с учетом международного опыта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии