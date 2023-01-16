https://sputnik-georgia.ru/20230116/premer-gruzii-obeschaet-sokratit-tseny-na-medikamenty-na-40-273961593.html

Премьер Грузии обещает сократить цены на медикаменты на 40%

Премьер Грузии обещает сократить цены на медикаменты на 40%

Власти Грузии установили ценовой потолок, выше которого в стране нельзя будет продавать медикаменты 16.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-16T12:39+0400

2023-01-16T12:39+0400

2023-01-16T13:38+0400

новости

грузия

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Стоимость медикаментов в Грузии сократится в среднем на 40% в результате новой реформы правительства, говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в соцсети. Речь идет о введении так называемых референтных цен – с 2023 года государство установило ценовой потолок, выше которого в стране нельзя будет продавать медикаменты. На первом этапе новшество коснулось более 1,3 тысячи хронических и онкологических медикаментов. Референтная цена поэтапно будет определена и в отношении других медикаментов. Какие лекарства подешевеют в Грузии? Минздрав обнародовал список с новыми ценами>>В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе, в регулировании цен на лекарства. План действий фармацевтической сферы минздрав Грузии разработал с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов, и с учетом международного опыта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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