https://sputnik-georgia.ru/20230116/premer-gruzii-obeschaet-sokratit-tseny-na-medikamenty-na-40-273961593.html
Премьер Грузии обещает сократить цены на медикаменты на 40%
Премьер Грузии обещает сократить цены на медикаменты на 40%
Власти Грузии установили ценовой потолок, выше которого в стране нельзя будет продавать медикаменты 16.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-16T12:39+0400
2023-01-16T12:39+0400
2023-01-16T13:38+0400
новости
грузия
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Стоимость медикаментов в Грузии сократится в среднем на 40% в результате новой реформы правительства, говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в соцсети. Речь идет о введении так называемых референтных цен – с 2023 года государство установило ценовой потолок, выше которого в стране нельзя будет продавать медикаменты. На первом этапе новшество коснулось более 1,3 тысячи хронических и онкологических медикаментов. Референтная цена поэтапно будет определена и в отношении других медикаментов. Какие лекарства подешевеют в Грузии? Минздрав обнародовал список с новыми ценами>>В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе, в регулировании цен на лекарства. План действий фармацевтической сферы минздрав Грузии разработал с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов, и с учетом международного опыта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, ираклий гарибашвили
новости, грузия, ираклий гарибашвили
Премьер Грузии обещает сократить цены на медикаменты на 40%
12:39 16.01.2023 (обновлено: 13:38 16.01.2023)
Власти Грузии установили ценовой потолок, выше которого в стране нельзя будет продавать медикаменты
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Стоимость медикаментов в Грузии сократится в среднем на 40% в результате новой реформы правительства, говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в соцсети.
Речь идет о введении так называемых референтных цен – с 2023 года государство установило ценовой потолок, выше которого в стране нельзя будет продавать медикаменты.
"С целью еще большего увеличения доступа населения к медикаментам мы начали новую реформу, которая направлена на установление максимального предела цены на лекарства", – заявил Гарибашвили.
На первом этапе новшество коснулось более 1,3 тысячи хронических и онкологических медикаментов. Референтная цена поэтапно будет определена и в отношении других медикаментов.
В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе, в регулировании цен на лекарства.
План действий фармацевтической сферы минздрав Грузии разработал с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов, и с учетом международного опыта.