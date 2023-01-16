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https://sputnik-georgia.ru/20230116/protsess-raspada-natsdvizheniya-uglubitsya--deputat-273973730.html
Процесс распада "Нацдвижения" углубится – депутат
Процесс распада "Нацдвижения" углубится – депутат
Выборы председателя "Нацдвижения" стартуют в 10:00 по тбилисскому времени 28 января и завершатся 30 января в 10:00 16.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-16T19:12+0400
2023-01-16T19:12+0400
грузия
новости
политика
ника мелия
леван хабеишвили
михаил саакашвили
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Уровень радикализма в Грузии обязательно сократится, несмотря на то, какими будут результаты внутренних выборов в крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили. За неделю до выборов председателя "Нацдвижение" окончательно раскололась на два лагеря – сторонников старой гвардии радикально настроенного Левана Хабеишвили и действующего председателя ЕНД Ники Мелия, придерживающегося умеренной политики. Депутат также выразил огромные сомнения в связи с тем, сможет ли "Нацдвижение" прийти к предстоящим парламентским выборам, которые должны пройти в стране в 2024 году, в виде партии. "Ситуация в "Национальном движении" довольно тяжелая, идет постоянное противостояние и борьба за власть", - отметил Матикашвили. Выборы председателя "Нацдвижения" стартуют в 10:00 по тбилисскому времени 28 января и завершатся 30 января в 10:00. В качестве кандидатов на пост председателя "Нацдвижения" регистрацию прошли нынешний председатель партии Ника Мелия, активный член партии, ныне депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе. Проблемы с регистрацией избирателей возникли у "Единого национального движения" &gt;&gt;Большинство экспертов предполагает, что основная борьба в партии развернется между Никой Мелия и Леваном Хабеишвили, и если последний заявил о своей готовности оставаться в партии даже в случае проигрыша, то Ника Мелия заявил, что решение о том, будет ли он подчиняться Хабеишвили, он примет после выборов. Выборы председателя партии были назначены после открытого бунта части лидеров партии против Мелия. В последующем борьба между лагерем сдержанной политики Мелия и "старой гвардии" во главе с Хабеишвили только набрала обороты. О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя. "Грузинская мечта": Выборы председателя ЕНД станут началом конца партии &gt;&gt;Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%. Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков. Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, ника мелия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта
грузия, новости, политика, ника мелия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта

Процесс распада "Нацдвижения" углубится – депутат

19:12 16.01.2023
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии
Парламент Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 16.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Выборы председателя "Нацдвижения" стартуют в 10:00 по тбилисскому времени 28 января и завершатся 30 января в 10:00
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Уровень радикализма в Грузии обязательно сократится, несмотря на то, какими будут результаты внутренних выборов в крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили.
За неделю до выборов председателя "Нацдвижение" окончательно раскололась на два лагеря – сторонников старой гвардии радикально настроенного Левана Хабеишвили и действующего председателя ЕНД Ники Мелия, придерживающегося умеренной политики.
"Это тот этап, после которого стоящая в болоте партия углубит процесс распада. На самом деле, каким бы ни был исход выборов в партии, уровень радикализма в Грузии обязательно сократится, потому что поддержка этой радикальной партии сведена к минимуму", - заявил Матикашвили.
Депутат также выразил огромные сомнения в связи с тем, сможет ли "Нацдвижение" прийти к предстоящим парламентским выборам, которые должны пройти в стране в 2024 году, в виде партии.
"Ситуация в "Национальном движении" довольно тяжелая, идет постоянное противостояние и борьба за власть", - отметил Матикашвили.
Выборы председателя "Нацдвижения" стартуют в 10:00 по тбилисскому времени 28 января и завершатся 30 января в 10:00.
В качестве кандидатов на пост председателя "Нацдвижения" регистрацию прошли нынешний председатель партии Ника Мелия, активный член партии, ныне депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе.
Проблемы с регистрацией избирателей возникли у "Единого национального движения" >>
Большинство экспертов предполагает, что основная борьба в партии развернется между Никой Мелия и Леваном Хабеишвили, и если последний заявил о своей готовности оставаться в партии даже в случае проигрыша, то Ника Мелия заявил, что решение о том, будет ли он подчиняться Хабеишвили, он примет после выборов.
Выборы председателя партии были назначены после открытого бунта части лидеров партии против Мелия. В последующем борьба между лагерем сдержанной политики Мелия и "старой гвардии" во главе с Хабеишвили только набрала обороты.
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.
Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.
"Грузинская мечта": Выборы председателя ЕНД станут началом конца партии >>
Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.
Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.
Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.
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