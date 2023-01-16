https://sputnik-georgia.ru/20230116/sila-naroda-ot-saakashvili-khotyat-izbavitsya-kak-ot-zolotogo-svidetelya-273965485.html

"Сила народа": от Саакашвили хотят избавится, как от золотого свидетеля

"Сила народа": от Саакашвили хотят избавится, как от золотого свидетеля

"Сила народа" призывает власти проявить максимальную осторожность 16.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-16T15:02+0400

2023-01-16T15:02+0400

2023-01-16T15:04+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Соратники осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сделают все, чтобы освободить его и продолжать шантажировать власть, но, если они не достигнут цели, то план "Б" - избавиться от Саакашвили, как от золотого свидетеля, говорится в заявлении общественного движения "Сила народа". "Силу народа" в начале августа 2022 года основали четверо депутатов парламента – Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили. Ранее они покинули правящую "Грузинскую мечту", чтобы, как они пояснили, свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение. Как отмечено в заявлении, "хозяева экс-президента" стали все чаще говорить о том, что возможная смерть Саакашвили в тюрьме может определить будущее Грузии. По мнению авторов заявления, указанное послание подтверждает информацию о том, что Саакашвили шантажирует своих хозяев конкретными темами. В частности, Саакашвили угрожает, что в связи с войной 2008 года не только все расскажет, но и обнародует доказательства. То же самое касается и спецоперации по доставке Саакашвили в Грузию для организации революции.По мнению авторов письма, в случае ликвидации Саакашвили "хозяева поймают двух зайцев". Во-первых, они избавятся от золотого свидетеля."И во-вторых, что главное, обвинят в смерти Саакашвили власти, и под этим предлогом попытаются устроить в стране массовые беспорядки, конечной целью которых является насильственная смена власти и открытие второго фронта в стране", - говорится в заявлении. Исходя из этого, общественное движение "Сила народа" призывает власти проявить максимальную осторожность, чтобы не дать возможность хозяевам Саакашвили осуществить ни один из своих планов. Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции, в том числе основанную Саакашвили крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", в желании втянуть страну в войну. Между тем к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Страсти по Саакашвили С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Первый раз он попал в больницу во время голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. Голодовка длилась 50 дней. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. В Тбилисском городском суде рассматривается вопрос его освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья. Чтобы подкрепить свою позицию, защита экс-президента привлекла к делу американских экспертов, четверых из которых – токсиколога Дэвида Смита, эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита, гастроэнтеролога Стюарта Финкеля и невролога Шахина Эммануэля Лахани – уже допросили в суде. Самая крупная оппозиционная партия Грузии готовится к выборам председателя>>>Согласно их диагнозам, у Саакашвили длинный список заболеваний, в том числе прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов. Кроме того, есть риск развития рака желудка. Единственным выходом из положения врачи назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения таких тяжелых пациентов. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, а также падает с кровати. Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Саакашвили используют для партийных целей – депутат>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, созар субари, дмитрий хундадзе, одесская область, тбилиси, украина, грузинская мечта, тбилисский городской суд