https://sputnik-georgia.ru/20230117/gruziya-i-katar-obsudili-perspektivy-sotrudnichestva-v-sfere-investitsiy-274004822.html

Грузия и Катар обсудили перспективы сотрудничества в сфере инвестиций

Грузия и Катар обсудили перспективы сотрудничества в сфере инвестиций

На форуме в Давосе премьер проведет встречи как с мировыми лидерами, так и с руководителями крупных международных компаний 17.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-17T16:38+0400

2023-01-17T16:38+0400

2023-01-17T16:38+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Потенциал делового партнерства Грузии и перспективы дальнейшего сотрудничества обсудили премьер-министр Ираклий Гарибашвили с исполнительным директором Катарского инвестиционного общества Мансуром бин Ибрагимом Аль Махмудом, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии. По информации пресс-службы, встреча состоялась в рамках визита премьера Грузии в Швейцарию для участия в ежегодном Всемирном экономическом форуме. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в направлении энергетических и инфраструктурных проектов, а также развития отелей и курортов. Премьер и члены делегации проинформировали главу холдинга о богатых ресурсах и большом потенциале Грузии. Катарское инвестиционное общество — катарская государственная холдинговая компания, специализирующаяся на внутренних и иностранных инвестициях. Холдинг был создан в 2005 году с целью укрепления экономики страны за счет диверсификации активов. В 2021 году активы катарского инвестиционного сообщества составляли около 300 миллиардов долларов. В прошлом году представители холдинга были в Грузии. Премьер Грузии примет участие в экономическом форуме в Давосе >>Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе проходит 16-23 января. Тема форума "Сотрудничество в фрагментированном мире". В рамках визита глава правительства Грузии проведет двусторонние встречи на высоком уровне как с мировыми лидерами, так и с руководителями крупных международных компаний. Планируется выступление Гарибашвили на панельных дискуссиях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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