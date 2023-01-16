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Премьер Грузии примет участие в экономическом форуме в Давосе

Премьер Грузии примет участие в экономическом форуме в Давосе

В этом году Давос посетит рекордное число участников – более 2,7 тысячи человек 16.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-16T17:11+0400

2023-01-16T17:11+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили отбыла в Швейцарию для участия в ежегодном Всемирном экономическом форуме, сообщает пресс-служба Администрации правительства. Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе пройдет 16-23 января. Тема форума "Сотрудничество в фрагментированном мире". В рамках визита глава правительства проведет двусторонние встречи на высоком уровне как с мировыми лидерами, так и с руководителями крупных международных компаний. Планируется выступление Гарибашвили на панельных дискуссиях. Чем премьер Грузии привлекал инвесторов – итоги визита в Давос >>В состав грузинской делегации входят вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили, глава МИД Илья Дарчиашвили, глава Администрации правительства Реваз Джавелидзе и специальный советник премьера по направлению иностранных инвестиций Вазил Худак. По оценкам организаторов, в этом году Давос посетит рекордное число участников – более 2,7 тысячи человек. Программа ВЭФ этого года содержит призыв к взаимодействию государственного и частного секторов для решения наиболее острых мировых проблем, она призывает мировых лидеров к совместной работе в области энергетики, климата и торговли. На Западе ждут коллапса России >>По программе мероприятия, 17 января ожидаются выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ. В среду, 18 января, выступят с речью генсек ООН Антониу Гутерреш и канцлер ФРГ Олаф Шольц. На следующий день запланировано обращение президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Давос посетят президент Польши Анджей Дуда, генсек НАТО Йенс Столтенберг, сербский президент Александр Вучич, спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, а также директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. МВФ не будет ухудшать прогноз роста мировой экономики на 2023 год >>Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель и бессменный руководитель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб. С 70-х годов прошлого века Давос зимой принимает мировых лидеров, топ-менеджеров крупнейших компаний, политических и общественных деятелей. В 2021 году встреча ВЭФ прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Форум 2022 года был перенесен с января на май, также из-за пандемии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, леван давиташвили, илья дарчиашвили, давос, швейцария, китай, еврокомиссия, оон