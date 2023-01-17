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https://sputnik-georgia.ru/20230117/kogda-tbilisskaya-infektsionnaya-klinika-poluchit-novoe-zdanie---otvet-direktora-274017767.html
Когда тбилисская инфекционная клиника получит новое здание - ответ директора
Когда тбилисская инфекционная клиника получит новое здание - ответ директора
Здание будет оснащено оборудованием высокого класса и уже в сентябре–октябре откроет двери пациентам, сказал директор 17.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-17T23:34+0400
2023-01-17T23:37+0400
грузия
новости
общество
тенгиз церцвадзе
республиканская клиническая инфекционная больница
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ТБИЛИСИ, 17 янв - Sputnik. Тбилисская инфекционная клиника получит новое здание в районе Дигоми в начале июня, заявил директор клиники Тенгиз Церцвадзе. Ранее планировалось, что тбилисская инфекционная клиника должна открыться в новом здании в конце 2022 года, однако ремонт здания затянулся. По его словам, при поддержке министерства здравоохранения после передачи здание будет оснащено оборудованием высокого класса и уже в сентябре-октябре откроет двери пациентам. По его словам, оснащение здания будет проходить при поддержке Всемирного банка и Европейского банка. Правительство Грузии в 2020 году выделило на приобретение нового здания для тбилисской инфекционной больницы 40 миллионов лари (13 миллионов долларов). Глава инфекционной больницы доволен решением о переезде в новое здание &gt;&gt;Сама клиника и прилегающая территория были проданы в 2009 году. Их приобрела компания "Аверси-фарма". Объект был продан с тем условием, что инфекционная больница получит новое здание, но прошли годы, а обещание осталось обещанием – клиника продолжает работать в старом здании, не имея возможности даже сделать его ремонт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, тенгиз церцвадзе, республиканская клиническая инфекционная больница
грузия, новости, общество, тенгиз церцвадзе, республиканская клиническая инфекционная больница

Когда тбилисская инфекционная клиника получит новое здание - ответ директора

23:34 17.01.2023 (обновлено: 23:37 17.01.2023)
© photo: Sputnik / StringerТбилисская инфекционная больница и медицинский центр
Тбилисская инфекционная больница и медицинский центр - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Здание будет оснащено оборудованием высокого класса и уже в сентябре–октябре откроет двери пациентам, сказал директор
ТБИЛИСИ, 17 янв - Sputnik. Тбилисская инфекционная клиника получит новое здание в районе Дигоми в начале июня, заявил директор клиники Тенгиз Церцвадзе.
Ранее планировалось, что тбилисская инфекционная клиника должна открыться в новом здании в конце 2022 года, однако ремонт здания затянулся.
"Все договоры официально подписаны и ремонтные работы уже активно стартовали. Сейчас здание адаптируют к инфекционным заболеванием, будут устраивать боксированные палаты и т.д. Крайний срок – 6 июня, когда здание должно быть передано нам", - сказал Церцвадзе.
По его словам, при поддержке министерства здравоохранения после передачи здание будет оснащено оборудованием высокого класса и уже в сентябре-октябре откроет двери пациентам.
По его словам, оснащение здания будет проходить при поддержке Всемирного банка и Европейского банка.
Правительство Грузии в 2020 году выделило на приобретение нового здания для тбилисской инфекционной больницы 40 миллионов лари (13 миллионов долларов).
Глава инфекционной больницы доволен решением о переезде в новое здание >>
Сама клиника и прилегающая территория были проданы в 2009 году. Их приобрела компания "Аверси-фарма".
Объект был продан с тем условием, что инфекционная больница получит новое здание, но прошли годы, а обещание осталось обещанием – клиника продолжает работать в старом здании, не имея возможности даже сделать его ремонт.
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