https://sputnik-georgia.ru/20230117/merabishvili-svyazan-s-rossiyskimi-spetssluzhbami-novyy-skandal-v-gruzii-274005566.html

Мерабишвили связан с российскими спецслужбами? Новый скандал в Грузии

Мерабишвили связан с российскими спецслужбами? Новый скандал в Грузии

В личных беседах с иностранными партнерами Мерабишвили обвинял Саакашвили в начале войны, отметил Руруа 17.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-17T17:17+0400

2023-01-17T17:17+0400

2023-01-17T17:24+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Совладелец оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Гиоргий Руруа заявил о наличии подозрений о связях бывшего министра внутренних дел и экс-премьера Грузии Вано Мерабашвили с российскими спецслужбами.Как отмечает Руруа, возвращение Мерабишвили в главную оппозиционную силу "Единое национальное движение" (ЕНД) устраивает основателя правящей партии "Грузинская мечта" и миллиардера Бидзину Иванишвили. Он также выразил свою поддержку придерживающемуся умеренной политики действующему председателю крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нике Мелия и пожелал удачи как во внутрипартийных, так и в последующих выборах. "С Никой Мелией борются ретроградные чиновники во главе с Мерабишвили. Ушедший из политики разбогатевший человек должен стать прокаженным-отвергнутым", - написал Руруа. В свое время Вано Мерабишвили был одним из самых влиятельных лиц в правительстве "Национального движения", соратником и правой рукой президента Саакашвили.РеакцииЗаявление Руруа о возможных связях Мерабишвили с российскими спецслужбами назвал анекдотом другой кандидат на пост главы ЕНД Леван Хабеишвили, который считается главным конкурентом Мелия. За неделю до внутрипартийных выборов председателя "Нацдвижения" партия окончательно раскололась на два лагеря – сторонников старой гвардии радикально настроенного Левана Хабеишвили и действующего председателя ЕНД Ники Мелия, придерживающегося умеренной политики. Большинство экспертов предполагает, что основная борьба в партии развернется между Никой Мелия и Леваном Хабеишвили, и если последний заявил о своей готовности оставаться в партии даже в случае проигрыша, то Ника Мелия заявил, что решение о том, будет ли он подчиняться Хабеишвили, он примет после выборов. Выборы лидера ЕНДВыборы председателя партии были назначены после открытого бунта части лидеров партии против Мелия. В последующем борьба между лагерем сдержанной политики Мелия и "старой гвардии" во главе с Хабеишвили только набрала обороты. О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя. Процесс распада "Нацдвижения" углубится – депутат>>Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%. Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков. Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, ника мелия, леван хабеишвили, вано мерабишвили, тбилиси, грузинская мечта