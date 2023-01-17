https://sputnik-georgia.ru/20230117/natsionalnyy-muzey-gruzii-i-akademiya-khudozhestv-budut-sotrudnichat-273994648.html
Национальный музей Грузии и Академия художеств начинают сотруднчиество
Национальный музей Грузии и Академия художеств начинают сотруднчиество
В управление Национального музея входят крупнейшие хранилища страны 17.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-17T14:00+0400
2023-01-17T14:00+0400
2023-01-17T15:52+0400
тбилисская государственная академия художеств им. а.кутателадзе
грузия
национальный музей грузии
культура
новости
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Национальный музей Грузии и Тбилисская государственная академии художеств им. А. Кутателадзе подписали меморандум о сотрудничестве, говорится в сообщении министерства культуры. Согласно меморандуму, стороны будут сотрудничать в культурно-образовательной и научно-исследовательской сферах, планировать и проводить совместные мероприятия, необходимые для изучения культурных ценностей и повышения осведомленности общественности. Национальный музей Грузии попал в десятку лучших музеев мира>>>Меморандум поспособствует повышению уровня высшего образования, подготовке квалифицированных кадров среди научного и академического персонала. Национальный музей поделится с вузом опытом коллекционирования, библиотечной и выставочной деятельностей. При необходимости для хранения фондов Академии художеств на определенный срок будет передано одно из помещений Национального музея и выделен сотрудник для систематизации и изучения хранящихся материалов. Документ подписали первый заместитель генерального директора и исполняющий обязанности генерального директора Национального музея Грузии, директор группы музеев, а также ректор Тбилисской государственной академии художеств Караман Кутателадзе. Весной 2021 года для более эффективного управления хранилищами в Национальном музее Грузии было создано пять групп музеев - 1. Художественный музей Шалвы Амиранашвили, Национальная галерея и Сигнахский историко-этнографический музей; 2. Музей спорта; 3. Этнографический музей имени Георгия Читая и Тбилисский исторический музей имени Иосифа Гришашвили; 4. Музей истории Грузии имени Симона Джанашия, в который также входят семь музеев и два научно-исследовательских центра; 5. Историко-этнографический музей Сванетии.Что касается Академии художеств, то она была основана 8 марта 1922 года. Академия стала первым высшим художественным учебным заведением на Кавказе, а также одной из трех академий художеств, которые функционировали в СССР - в Ленинграде, Риге и Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилисская государственная академия художеств им. а.кутателадзе, грузия, национальный музей грузии, культура, новости
тбилисская государственная академия художеств им. а.кутателадзе, грузия, национальный музей грузии, культура, новости
Национальный музей Грузии и Академия художеств начинают сотруднчиество
14:00 17.01.2023 (обновлено: 15:52 17.01.2023)
В управление Национального музея входят крупнейшие хранилища страны
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Национальный музей Грузии и Тбилисская государственная академии художеств им. А. Кутателадзе подписали меморандум о сотрудничестве, говорится в сообщении министерства культуры.
Согласно меморандуму, стороны будут сотрудничать в культурно-образовательной и научно-исследовательской сферах, планировать и проводить совместные мероприятия, необходимые для изучения культурных ценностей и повышения осведомленности общественности.
Меморандум поспособствует повышению уровня высшего образования, подготовке квалифицированных кадров среди научного и академического персонала. Национальный музей поделится с вузом опытом коллекционирования, библиотечной и выставочной деятельностей.
При необходимости для хранения фондов Академии художеств на определенный срок будет передано одно из помещений Национального музея и выделен сотрудник для систематизации и изучения хранящихся материалов.
Документ подписали первый заместитель генерального директора и исполняющий обязанности генерального директора Национального музея Грузии, директор группы музеев, а также ректор Тбилисской государственной академии художеств Караман Кутателадзе.
Весной 2021 года для более эффективного управления хранилищами в Национальном музее Грузии было создано пять групп музеев - 1. Художественный музей Шалвы Амиранашвили, Национальная галерея и Сигнахский историко-этнографический музей; 2. Музей спорта; 3. Этнографический музей имени Георгия Читая и Тбилисский исторический музей имени Иосифа Гришашвили; 4. Музей истории Грузии имени Симона Джанашия, в который также входят семь музеев и два научно-исследовательских центра; 5. Историко-этнографический музей Сванетии.
Что касается Академии художеств, то она была основана 8 марта 1922 года. Академия стала первым высшим художественным учебным заведением на Кавказе, а также одной из трех академий художеств, которые функционировали в СССР - в Ленинграде, Риге и Тбилиси.