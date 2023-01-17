https://sputnik-georgia.ru/20230117/novaya-krov-v-minkulte-gruzii-vedomstvo-nabiraet-stazherov-274017386.html

"Новая кровь" в Минкульте Грузии: ведомство набирает стажеров

"Новая кровь" в Минкульте Грузии: ведомство набирает стажеров

Успешные стажеры получат продление контракта на стажировку или будут приняты на работу в систему министерства 17.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-17T23:04+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Министерство культуры культуры, спорта и молодежи Грузии собирается набрать 146 стажеров в 13 организаций в сфере ведомства, говорится в сообщении Минкульта. Из 146 мест стажировки – 112 оплачиваемые и рассчитаны на срок от одного месяца до одного года. Попасть на стажировку могут лица младше 25 лет, соответствующие конкретным требованием квалификации или обучающиеся на четвертом курсе бакалавриата или магистранты. Успешные стажеры получат продление контракта на стажировку или будут приняты на работу в систему министерства. Министерство культуры Грузии сообщило о новшествах в музеях >>Среди ведомств, где можно пройти стажировку, Национальное агентство по охране культурного наследия, Государственный музей имени Симона Джанашия, Музей истории культуры Грузии, Дворец Дадиани, Кутаисский государственный исторический музей имени Бердзенишвили. При этом среди предлагаемых курсов стажировки - археология, архитектура, этнография, также пройти стажировку можно в качестве гида, хранителя музейного фонда, танцора и актера. На оплачиваемые, а также неоплачиваемые должности кандидаты отбираются в результате прохождения следующих конкурсных этапов: отбор заявок, тестирование и/или письменное задание, собеседование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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