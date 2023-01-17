https://sputnik-georgia.ru/20230117/prazdnik-krescheniya-gospodnya-2023-traditsii-obychai-i-obryady-273997232.html

Праздник Крещения Господня 2023: традиции, обычаи и обряды

Праздник Крещения Господня 2023: традиции, обычаи и обряды

Православные празднуют Крещение Господне 19 января – в праздник вспоминают, как Иисус пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение от Иоанна Предтечи 17.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-17T14:52+0400

2023-01-17T14:52+0400

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Крещение Господне, которое также называют Богоявление, так как именно во время Крещения Спасителя миру явилась впервые Пресвятая Троица - один из самых первых праздников, с которым связано множество традиций, обычаев и обрядов. О церковных и народных традициях, обычаях и обрядах, связанных с праздником Крещения Господня, читайте в Sputnik Грузия. Православные традиции Главная традиция Богоявления - освящение воды. Великое водосвятие ежегодно совершается в церквях в праздник Крещения и накануне - в Крещенский сочельник. Традиция водосвятия накануне праздника, как считают, восходит к древнехристианскому обычаю крестить после утренней службы в Богоявление новообращенных. А освящение воды в Крещение Господне связано с обычаем Иерусалимской церкви шествовать в праздник на Иордан к месту крещения Спасителя. В праздник, по обычаю, купаются в освященной проруби, которую называют иорданью, так как крещенская вода имеет чудодейственную силу и смывает все грехи. Но перед купанием необходимо сходить в храм и помолиться. Купание в проруби на Крещение 2023: как подготовиться? >> Особые исцеляющие свойства Святой воды, способной восполнить душевные и телесные силы человека, принимающего ее с верой, заметили еще в древней церкви. По традиции верующие и в наши дни после водосвятия в церкви пьют крещенскую воду, умывают ею лицо и уносят домой бутылочки, заполненные Агиасмой, которую употребляют и в качестве лекарства. Хозяйки, по обычаю, используют Агиасму для освящения жилищ и других обрядов. Обычаи и обряды В праздник Крещения Господня по традиции с утра всей семьей шли в церковь, где после службы проводили водосвятие. Вернувшись из храма трапезничали. По традиции на стол подавали 12 различных блюд - запеченную свинину, блины, каши, холодец, колбасу и многое другое. В некоторых регионах России, блины, по обычаю, пекли "квадратные", чтобы привлечь в дом деньги. После трапезы по традиции все вместе благодарили Всевышнего за хлеб на столе и шли "отпускать" рождественские праздники – по старинному обычаю выпускали белого голубя из клетки. Когда купаются на Крещение в освященной проруби в 2023? >>В Крещенскую ночь, по обычаю, гадали, используя те же гадания, что и на Рождество и Святки, хотя церковь осуждает любые попытки узнать будущее.Девушки на Крещение Господне по традиции пытались узнать судьбу, поэтому они в праздник с утра выходили на дорогу и поджидали прохожего. Если первый встречный был мужчина – значит они скоро встретят своего суженного, а если ребенок или пожилой человек - в ближайшем будущем любимого им не встретить. На Крещение Господне женщины, по обычаю, опускали в сосуд с Агиасмой калину или кораллы и затем умывались этой настойкой, чтобы щеки были румяными. Еще один старинный обычай – "вечорница". Молодежь собиралась на Крещение Господне на "вечорницу", где присматривались друг к другу и выбирала пару. По обычаю, свадебный сезон длился до Великого поста, так как в пост венчаться нельзя. Материал подготовлен на основе открытых источников

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