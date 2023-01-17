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Стихия на западе Грузии – центральные власти ознакомятся с последствиями
Стихия на западе Грузии – центральные власти ознакомятся с последствиями
В Грузии подсчитывают ущерб от разрушений, которые повлек за собой сильный ветер на западе страны 17.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-17T10:22+0400
2023-01-17T10:22+0400
2023-01-17T10:33+0400
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ираклий гарибашвили
непогода в грузии
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Представители администрации правительства и министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии отправятся в Гурию и Самегрело, чтобы на месте ознакомиться с последствиями непогоды по поручению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. На прошлой неделе в течение четырех дней в регионах Западной Грузии бушевал сильный ветер. В результате были повалены деревья, повреждены здания и жилые дома, линии электропередач и газопроводы. Пострадали несколько человек, один человек погиб. Ветер повредил более 350 зданий в Кутаиси>>>Представители центральной власти уже находятся в регионе Имерети, где за четыре дня пострадали 1 145 деревьев. На встрече с местными властями они рассмотрели пути решения проблем, возникших из-за непогоды, и выделение средств на ликвидацию последствий стихии. Встреча прошла и с мэрами городов региона.Во время непогоды во всех районах Западной Грузии были мобилизованы соответствующие службы, чтобы оказать помощь гражданам в случае необходимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, западная грузия, ираклий гарибашвили, непогода в грузии
Стихия на западе Грузии – центральные власти ознакомятся с последствиями
10:22 17.01.2023 (обновлено: 10:33 17.01.2023)
В Грузии подсчитывают ущерб от разрушений, которые повлек за собой сильный ветер на западе страны
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Представители администрации правительства и министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии отправятся в Гурию и Самегрело, чтобы на месте ознакомиться с последствиями непогоды по поручению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
На прошлой неделе в течение четырех дней в регионах Западной Грузии бушевал сильный ветер. В результате были повалены деревья, повреждены здания и жилые дома, линии электропередач и газопроводы. Пострадали несколько человек, один человек погиб.
Представители центральной власти уже находятся в регионе Имерети, где за четыре дня пострадали 1 145 деревьев. На встрече с местными властями они рассмотрели пути решения проблем, возникших из-за непогоды, и выделение средств на ликвидацию последствий стихии. Встреча прошла и с мэрами городов региона.
Во время непогоды во всех районах Западной Грузии были мобилизованы соответствующие службы, чтобы оказать помощь гражданам в случае необходимости.