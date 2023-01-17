https://sputnik-georgia.ru/20230117/primety-na-kreschenie-gospodne-2023-chto-nelzya-delat-274013863.html

Приметы на Крещение Господне 2023: что нельзя делать?

Приметы на Крещение Господне 2023: что нельзя делать?

Крещение Господне или Богоявление – один из первых церковных праздников, с которым связано много примет и запретов 17.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-17T21:31+0400

2023-01-17T21:31+0400

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Что нельзя делать на Крещение Господне, а также о народных приметах праздника, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать на Крещение? В Крещение Господне нельзя делать работу по дому, поэтому хозяйки завершают уборку до наступления праздника. Нельзя в праздник стирать, поскольку вода на Крещение Господне обладает чудесными свойствами, и тратить ее на мелочи грех. В праздник нельзя заниматься рукоделием, в том числе шить и вязать – это плохая примета, способная на семью и дом навлечь неприятности. В Крещение Господне нельзя ругаться, ссориться и обижать окружающих, а также сплетничать и злословить. Нельзя на Крещение Господне плакать. Слезы – плохая примета, можно весь год проплакать. Нельзя перед купанием в проруби объедаться и пить алкоголь, так как чревоугодие и пьянство считается большим грехом. Нельзя женщинам купаться в водоемах в белье или купальнике - желательно надеть закрытую рубашку, лучше новую. На Крещение Господне нельзя венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться. В праздник стоит договориться о свадьбе – это семья обязательно будет счастливой. Приметы По приметам, лето будет жарким и сухим, если погода в ночь праздника будет ясная и морозная. Если на Крещение нет морозов и вода в водоемах не замерзла – это плохая примета, предсказывающая глобальные потрясения и серьезные перемены мирового масштаба. Хорошая примета - пасмурная и холодная погода, урожай будет богатый. Весна будет ранней, а осень теплой и затяжной, если в ночь на Крещение Господне звезды яркие. Яркие звезды в праздник – явная примета, что год ожидается спокойный, без экономических и политических потрясений. Полная Луна на Крещение обещает весеннее половодье, а новолуние, что аналогичная погода продержится ближайший месяц. Лай собак на Крещение – хорошая примета, сулящая финансовое благосостояние в наступившем году. Креститься 19 января также хорошая примета, сулящая счастье на всю жизнь. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20230117/prazdnik-krescheniya-gospodnya-2023-traditsii-obychai-i-obryady-273997232.html

https://sputnik-georgia.ru/20230114/kupanie-v-prorubi-na-kreschenie-2023-kak-podgotovitsya--273914833.html

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