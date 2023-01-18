https://sputnik-georgia.ru/20230118/deputat-ot-gruzinskoy-mechty-prognoziruet-raspad-natsdvizheniya-274046762.html
Депутат от "Грузинской мечты" прогнозирует распад "Нацдвижения"
Депутат от "Грузинской мечты" прогнозирует распад "Нацдвижения"
Компроматы и дискредитация кандидатов приведут у распаду ЕНД, уверен депутат 18.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-18T18:11+0400
2023-01-18T18:11+0400
2023-01-18T18:11+0400
политика
грузия
ника мелия
вано мерабишвили
новости
тбилиси
михаил саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1a/263159355_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_d6a71df11b1795385ac5aec638d45ada.jpg
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Процессы в крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" приведут к ее распаду, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Давид Матикашвили. За неделю до внутрипартийных выборов председателя "Нацдвижения" партия окончательно раскололась на два лагеря – сторонников старой гвардии радикально настроенного Левана Хабеишвили и действующего председателя ЕНД Ники Мелия, придерживающегося умеренной политики. Депутат отметил, что под процессами в "Нацдвижении" подразумевает внутрипартийные интересы, захват грязных денег и власти, отметил депутат. "Они не жалеют друг друга, бегают с компроматами и пытаются дискредитировать кандидатов. Все это показывает, сколько гадостей они натворили против собственных граждан, когда они были у власти и имели власть в своих руках", - заявил Матикашвили. По его словам, партийные выборы оказались достаточными, чтобы "Национальное движение" показало свое истинное лицо. "Нацдвижение" разваливают разборки олигархов? Реакция на события в оппозиционной партии>>Эксперты полагают, что главная борьба за пост председателя "Нацдвижения" развернется между Мелия и Хабеишвили. Сторонниками Хабеишвили – главного конкурента Мелия, считаются представители радикальной "старой гвардии" в лице экс-министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили. Накануне Мелия заявил, что разорвал отношения с Кезерашвили после того, как убедился, что тот хочет неформально управлять партией "Национальное движение". Мелия также открыто обвинил о Мерабишвили в распространении тайной записи его разговора, где он нелицеприятно отзывается об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили. Кроме того, Мелия обвинил Мерабишвили в том, что тот развалил его предвыборный штаб во время парламентских выборов в 2020 году. Тогда Мелия баллотировался в парламент от крупнейшего района Тбилиси - Глдани, и прошел во второй тур. А чуть раньше совладелец оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгий Руруа, который поддерживает Мелия, заявил о наличии подозрений о связях Мерабишвили с российскими спецслужбами. Начало конфликта О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя. Кандидат на пост главы "Нацдвижения" объявил о своих революционных планах>>Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%. Эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков. Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1a/263159355_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_fc9ca5ff45decc5b0247f555a459bf6f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, ника мелия, вано мерабишвили, новости, тбилиси, михаил саакашвили
политика, грузия, ника мелия, вано мерабишвили, новости, тбилиси, михаил саакашвили
Депутат от "Грузинской мечты" прогнозирует распад "Нацдвижения"
Компроматы и дискредитация кандидатов приведут у распаду ЕНД, уверен депутат
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Процессы в крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" приведут к ее распаду, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Давид Матикашвили.
За неделю до внутрипартийных выборов председателя "Нацдвижения" партия окончательно раскололась на два лагеря – сторонников старой гвардии радикально настроенного Левана Хабеишвили и действующего председателя ЕНД Ники Мелия, придерживающегося умеренной политики.
"Текущие в "Национальном движении" процессы в итоге приведут к следующему результату – радикальная политическая группа, которой нет места в здоровом политическом пространстве, распадется на простые множители", - заявил Матикашвили журналистам.
Депутат отметил, что под процессами в "Нацдвижении" подразумевает внутрипартийные интересы, захват грязных денег и власти, отметил депутат.
"Они не жалеют друг друга, бегают с компроматами и пытаются дискредитировать кандидатов. Все это показывает, сколько гадостей они натворили против собственных граждан, когда они были у власти и имели власть в своих руках", - заявил Матикашвили.
По его словам, партийные выборы оказались достаточными, чтобы "Национальное движение" показало свое истинное лицо.
Эксперты полагают, что главная борьба за пост председателя "Нацдвижения" развернется между Мелия и Хабеишвили. Сторонниками Хабеишвили – главного конкурента Мелия, считаются представители радикальной "старой гвардии" в лице экс-министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили.
Накануне Мелия заявил, что разорвал отношения с Кезерашвили после того, как убедился, что тот хочет неформально управлять партией "Национальное движение".
Мелия также открыто обвинил о Мерабишвили в распространении тайной записи его разговора, где он нелицеприятно отзывается об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили.
Кроме того, Мелия обвинил Мерабишвили в том, что тот развалил его предвыборный штаб во время парламентских выборов в 2020 году. Тогда Мелия баллотировался в парламент от крупнейшего района Тбилиси - Глдани, и прошел во второй тур.
А чуть раньше совладелец оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгий Руруа, который поддерживает Мелия, заявил о наличии подозрений о связях Мерабишвили с российскими спецслужбами.
Начало конфликта
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.
Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.
Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.
Эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.
Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.