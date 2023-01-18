https://sputnik-georgia.ru/20230118/deputat-ot-gruzinskoy-mechty-prognoziruet-raspad-natsdvizheniya-274046762.html

Депутат от "Грузинской мечты" прогнозирует распад "Нацдвижения"

Депутат от "Грузинской мечты" прогнозирует распад "Нацдвижения"

Компроматы и дискредитация кандидатов приведут у распаду ЕНД, уверен депутат 18.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-18T18:11+0400

2023-01-18T18:11+0400

2023-01-18T18:11+0400

политика

грузия

ника мелия

вано мерабишвили

новости

тбилиси

михаил саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1a/263159355_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_d6a71df11b1795385ac5aec638d45ada.jpg

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Процессы в крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" приведут к ее распаду, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Давид Матикашвили. За неделю до внутрипартийных выборов председателя "Нацдвижения" партия окончательно раскололась на два лагеря – сторонников старой гвардии радикально настроенного Левана Хабеишвили и действующего председателя ЕНД Ники Мелия, придерживающегося умеренной политики. Депутат отметил, что под процессами в "Нацдвижении" подразумевает внутрипартийные интересы, захват грязных денег и власти, отметил депутат. "Они не жалеют друг друга, бегают с компроматами и пытаются дискредитировать кандидатов. Все это показывает, сколько гадостей они натворили против собственных граждан, когда они были у власти и имели власть в своих руках", - заявил Матикашвили. По его словам, партийные выборы оказались достаточными, чтобы "Национальное движение" показало свое истинное лицо. "Нацдвижение" разваливают разборки олигархов? Реакция на события в оппозиционной партии>>Эксперты полагают, что главная борьба за пост председателя "Нацдвижения" развернется между Мелия и Хабеишвили. Сторонниками Хабеишвили – главного конкурента Мелия, считаются представители радикальной "старой гвардии" в лице экс-министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили. Накануне Мелия заявил, что разорвал отношения с Кезерашвили после того, как убедился, что тот хочет неформально управлять партией "Национальное движение". Мелия также открыто обвинил о Мерабишвили в распространении тайной записи его разговора, где он нелицеприятно отзывается об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили. Кроме того, Мелия обвинил Мерабишвили в том, что тот развалил его предвыборный штаб во время парламентских выборов в 2020 году. Тогда Мелия баллотировался в парламент от крупнейшего района Тбилиси - Глдани, и прошел во второй тур. А чуть раньше совладелец оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгий Руруа, который поддерживает Мелия, заявил о наличии подозрений о связях Мерабишвили с российскими спецслужбами. Начало конфликта О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя. Кандидат на пост главы "Нацдвижения" объявил о своих революционных планах>>Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%. Эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков. Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, ника мелия, вано мерабишвили, новости, тбилиси, михаил саакашвили