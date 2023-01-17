https://sputnik-georgia.ru/20230117/gruzii-nuzhna-revolyutsiya---kandidat-na-post-glavy-natsdvizheniya-274006521.html

"Грузии нужна революция" - кандидат на пост главы "Нацдвижения"

"Грузии нужна революция" - кандидат на пост главы "Нацдвижения"

Хабеишвили призвал всех к мобилизации и действиям для подготовки к борьбе 17.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-17T17:57+0400

2023-01-17T17:57+0400

2023-01-17T17:57+0400

политика

грузия

новости

леван хабеишвили

ника мелия

михаил саакашвили

тбилиси

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24758/15/247581558_0:0:1923:1082_1920x0_80_0_0_ac63b9dda306f531fa63e294a6626c0e.jpg

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Революция и переворот - это единственный выход из сложившейся в Грузии ситуации, заявил кандидат на пост председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", депутат Леван Хабеишвили. Хабеишвили считается главным конкурентом действующего председателя ЕНД Ники Мелия. За неделю до внутрипартийных выборов "Нацдвижения" партия окончательно раскололась на два лагеря – сторонников старой гвардии радикально настроенного Хабеишвили и Мелия, придерживающегося умеренной политики. При этом Хабеишвили призвал всех к мобилизации и действиям для подготовки к борьбе. "Гражданам Грузии ничего кроме борьбы не остается… Другого выхода не существует в природе - революционные изменения и переворот нашей страны", - отметил он. Выборы лидера ЕНД Выборы председателя "Нацдвижения" стартуют в 10:00 по тбилисскому времени 28 января и завершатся в то же время 30 января. В качестве кандидатов на пост председателя "Нацдвижения" регистрацию прошли нынешний председатель партии Ника Мелия, активный член партии, ныне депутат парламента Леван Хабеишвили, бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили и глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе. Проблемы с регистрацией избирателей возникли у "Единого национального движения" >>Большинство экспертов предполагает, что основная борьба в партии развернется между Никой Мелия и Леваном Хабеишвили, и если последний заявил о своей готовности оставаться в партии даже в случае проигрыша, то Ника Мелия заявил, что решение о том, будет ли он подчиняться Хабеишвили, он примет после выборов. Выборы председателя партии были назначены после открытого бунта части лидеров партии против Мелия. В последующем борьба между лагерем сдержанной политики Мелия и "старой гвардии" во главе с Хабеишвили только набрала обороты. О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя. Процесс распада "Нацдвижения" углубится – депутат>>Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%. Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков. Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, леван хабеишвили, ника мелия, михаил саакашвили, тбилиси, грузинская мечта