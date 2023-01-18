https://sputnik-georgia.ru/20230118/espch-rassmatrivaet-fakty-nasiliya-v-otnoshenii-zhurnalistov-v-gruzii-274048897.html

ЕСПЧ рассматривает факты насилия в отношении журналистов в Грузии

ЕСПЧ рассматривает факты насилия в отношении журналистов в Грузии

Истцы считают, что летом 2021 года в их отношении были нарушены статьи Конвенции по правам человека 18.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-18T20:01+0400

2023-01-18T20:01+0400

2023-01-18T20:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв - Sputnik. Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению иска от имени 16 представителей СМИ по нарушению трех статей Конвенции по правам человека в их отношении во время событий 5 июля 2021 года, сообщает Ассоциация молодых юристов Грузии. Пятого июля 2021 года в Тбилиси планировалась акция ЛГБТ-сообщества. Акция не состоялась, и противники ЛГБТ-сообщества выместили всю свою злость на представителей СМИ – они жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках. Аналогичная расправа над журналистами произошла и 6 июня. Всего за два дня пострадали 53 представителя грузинских СМИ. Журналисты и ассоциация считают, что во время событий 5 июля 2021 года в их отношении были нарушены такие статьи конвенции, как "запрет пыток", "запрет дискриминации", "право на свободу выражение мнения" и "право на эффективное средство правовой защиты". Апелляционный суд Тбилиси смягчил приговор осужденным за расправу над журналистами>>По мнению истцов, власти не смогли предотвратить насилие 5 июля 2021 года и должным образом отреагировать на то, что произошло дальше. В то же время в жалобе обращается внимание на то, что заявления высокопоставленных чиновников послужили катализатором событий, произошедших 5 июля. Заявители утверждают, что они пострадали из-за того, что являются представителями СМИ, критически настроенными по отношению к правительству, и/или из-за того, что гомофобные группы ассоциировали их с сообществом ЛГБТ+. По данным ассоциации, в рамках рассмотрения дела ЕСПЧ направил правительству шесть вопросов, ответы на которые власти должны дать до 9 мая. В частности, суду интересно, выполнили ли соответствующие государственные органы свои обязательства по принятию превентивных мер, направленных на защиту заявителей, было ли проведено эффективное расследование утверждений заявителей о жестоком обращении и отсутствии защиты со стороны полиции. Как идет расследование событий 5 июля 2021 года? Отчет прокуратуры>>За расправу над журналистами и операторами были задержаны 27 человек. Их обвинили в незаконном воспрепятствовании журналистам в осуществлении профессиональной деятельности, преследовании, совершенном с применением насилия, и участии в групповом насилии. Между тем, в марте 2022 года министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что его ведомство не рассматривало вероятности нападения на СМИ. По его словам, все внимание было направлено на обеспечение безопасности защитников ЛГБТ-сообщества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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