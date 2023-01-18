https://sputnik-georgia.ru/20230118/gruzinskiy-vrach-ushel-s-dolzhnosti-iz-za--reformy-minzdrava-gruzii-274045858.html
Грузинский врач ушел с должности из-за реформы Минздрава Грузии
Грузинский врач ушел с должности из-за реформы Минздрава Грузии
Леван Чикватия решил стать первым врачом, кто выскажет недовольство реформой Минздрава Грузии 18.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-18T17:07+0400
2023-01-18T17:07+0400
2023-01-18T17:09+0400
грузия
новости
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зураб азарашвили
минздрав
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Грузинский врач травматолог-ортопед Леван Чикватия уволился из-за введения новой реформы министерства здравоохранения, об этом он написал на своей странице в соцсети.Минздрав Грузии с 1 ноября ввел новую систему финансирования клиник, с помощью которой высчитываются базовые тарифы на лечение. Речь идет о международной системе DRG (Diagnostic Related Group). Новая система должна искоренить практику VIP медсервисов за дополнительную плату.По словам медика, во время операций хирургам-ортопедам часто приходится вставлять искусственные импланты для укрепления разных сегментов костей и суставов. Эти металлы достаточно дорогие, и качество имплантов определяют реестры ведущих стран мира, таких в Грузии всего несколько.Введение новой модели финансирования клиник и медицинских услуг привело к появлению некачественных имплантов, которые не входят в международные реестры, что напрямую связано с качеством проведения операции и дальнейшим результатом.Клиники должны подстраиваться под нынешнюю реальность – глава минздрава Грузии>>>По словам врача, несмотря на четырехмесячное ожидание, беседы и петиции ничего не изменилось.Зарплата, полученная от проведения операции, колеблется от 80 до 120 лари, пишет он."Учитывая то, что я являюсь сотрудником государственной клиники, у нас (исходя из обстоятельств) вообще невозможно варьировать в плане имплантов. То есть у меня есть право вставить вам "мусор" за 80-120 лари", - написал Чикватия.В связи с этим врач принял решение об увольнении."Соответственно, я, Леван Чикватия, вынужден прекратить свою практическую деятельность (надеюсь, временно) в первой университетской клинике ТГУ", - сообщил медик.Между тем, Чикватия намерен продолжить педагогическую деятельность с надеждой на то, что что-то изменится.Ранее глава Минздрава Зураб Азарашвили заявил, что клиники Грузии должны подстраиваться под существующую реальность и соответствовать стандартам, установленным министерством здравоохранения.Что такое система DRG?Система DRG в переводе с английского означает "диагностически связанные группы". Под DRG подразумевается система ценообразования для стационарных медицинских услуг, выражаемая определенной, фиксированной суммой за отдельный случай лечения.Если до этого в Грузии клиники предлагали разные цены, к слову, на операцию аппендицита, то с внедрением новой системы во всех больницах будет одна цена.Новая модель финансирования клиник оправдала себя - глава Минздрава Грузии>>>Минздрав намерен строго контролировать процесс внедрения новой системы и у клиник не будет финансовой мотивации требовать дополнительные суммы от пациентов. Были случаи, когда с целью дополнительной прибыли пациенту оказывали намного больше медсервисов, чем он в этом реально нуждался.Грузия использовала латвийский метод, который больше всего подходит к грузинской системе здравоохранения. В Минздраве уверены, что в будущем страна получит положительный результат в плане экономии ресурса, повышения доступа пациентов и качества сервиса.Ранее министр здравоохранения Зураб Азарашвили заявил, что ежегодно государство тратит на программу всеобщего здравоохранения около 900 миллионов лари (326,7 тысячи долларов). По его словам, это довольно большое финансирование и его должны ощущать все граждане.На первом этапе новая модель финансирования не распространится на следующие медсервисы: плановая и неотложная амбулатория, интенсивный уход и лечение неонатального возраста, лечение врожденного порока сердца, роды и кесарево сечение, химиотерапия и гормонотерапия, лучевая терапия и связанные с ней обследования и медикаменты, комбустиология (ожоговая медицина – ред.), тромбэктомия и тромболизис в случае инсульта.При применении этой системы цена услуги зависит от того, к какой диагностической группе должен относиться пациент – с учетом его диагноза, возраста и ряда других критериев. Министр считает, что внедрение новой системы сформирует справедливый и адекватный тариф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав
грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав
Грузинский врач ушел с должности из-за реформы Минздрава Грузии
17:07 18.01.2023 (обновлено: 17:09 18.01.2023)
Леван Чикватия решил стать первым врачом, кто выскажет недовольство реформой Минздрава Грузии
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Грузинский врач травматолог-ортопед Леван Чикватия уволился из-за введения новой реформы министерства здравоохранения, об этом он написал на своей странице в соцсети.
Минздрав Грузии с 1 ноября ввел новую систему финансирования клиник, с помощью которой высчитываются базовые тарифы на лечение. Речь идет о международной системе DRG (Diagnostic Related Group). Новая система должна искоренить практику VIP медсервисов за дополнительную плату.
"Во-первых, конечно, я за любую инновацию в моей стране, но DRG форма губительна конкретно для травматологии и ортопедии!" - написал Чикватия.
По словам медика, во время операций хирургам-ортопедам часто приходится вставлять искусственные импланты для укрепления разных сегментов костей и суставов. Эти металлы достаточно дорогие, и качество имплантов определяют реестры ведущих стран мира, таких в Грузии всего несколько.
Введение новой модели финансирования клиник и медицинских услуг привело к появлению некачественных имплантов, которые не входят в международные реестры, что напрямую связано с качеством проведения операции и дальнейшим результатом.
По словам врача, несмотря на четырехмесячное ожидание, беседы и петиции ничего не изменилось.
Зарплата, полученная от проведения операции, колеблется от 80 до 120 лари, пишет он.
"Учитывая то, что я являюсь сотрудником государственной клиники, у нас (исходя из обстоятельств) вообще невозможно варьировать в плане имплантов. То есть у меня есть право вставить вам "мусор" за 80-120 лари", - написал Чикватия.
В связи с этим врач принял решение об увольнении.
"Соответственно, я, Леван Чикватия, вынужден прекратить свою практическую деятельность (надеюсь, временно) в первой университетской клинике ТГУ", - сообщил медик.
Между тем, Чикватия намерен продолжить педагогическую деятельность с надеждой на то, что что-то изменится.
"Знаю, что коллеги, и не только они, меня поддержат. Знаю и то, что они ждут, кто первый поднимет шум, пусть им буду я! Считаю, что это мой долг. Как минимум, исходя из занимаемой должности", - заключил Чикватия.
Ранее глава Минздрава Зураб Азарашвили заявил, что клиники Грузии должны подстраиваться под существующую реальность и соответствовать стандартам, установленным министерством здравоохранения.
Что такое система DRG?
Система DRG в переводе с английского означает "диагностически связанные группы". Под DRG подразумевается система ценообразования для стационарных медицинских услуг, выражаемая определенной, фиксированной суммой за отдельный случай лечения.
Если до этого в Грузии клиники предлагали разные цены, к слову, на операцию аппендицита, то с внедрением новой системы во всех больницах будет одна цена.
Минздрав намерен строго контролировать процесс внедрения новой системы и у клиник не будет финансовой мотивации требовать дополнительные суммы от пациентов. Были случаи, когда с целью дополнительной прибыли пациенту оказывали намного больше медсервисов, чем он в этом реально нуждался.
Грузия использовала латвийский метод, который больше всего подходит к грузинской системе здравоохранения. В Минздраве уверены, что в будущем страна получит положительный результат в плане экономии ресурса, повышения доступа пациентов и качества сервиса.
Ранее министр здравоохранения Зураб Азарашвили заявил, что ежегодно государство тратит на программу всеобщего здравоохранения около 900 миллионов лари (326,7 тысячи долларов). По его словам, это довольно большое финансирование и его должны ощущать все граждане.
На первом этапе новая модель финансирования не распространится на следующие медсервисы: плановая и неотложная амбулатория, интенсивный уход и лечение неонатального возраста, лечение врожденного порока сердца, роды и кесарево сечение, химиотерапия и гормонотерапия, лучевая терапия и связанные с ней обследования и медикаменты, комбустиология (ожоговая медицина – ред.), тромбэктомия и тромболизис в случае инсульта.
При применении этой системы цена услуги зависит от того, к какой диагностической группе должен относиться пациент – с учетом его диагноза, возраста и ряда других критериев. Министр считает, что внедрение новой системы сформирует справедливый и адекватный тариф.