https://sputnik-georgia.ru/20230118/sinoptiki-preduprezhdayut-zapadnuyu-gruziyu-vnov-zhdet-uragan-274028693.html

Синоптики предупреждают: Западную Грузию вновь ждет ураган

Синоптики предупреждают: Западную Грузию вновь ждет ураган

Сила ветра может достигать 30 метров в секунду 18.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-18T12:34+0400

2023-01-18T12:34+0400

2023-01-18T13:06+0400

погода

грузия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24148/68/241486882_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_8562ac0d6829996e8377c95bada42056.jpg

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды предупреждает – на западе Грузии ожидается сильный ветер.По прогнозам синоптиков, с 20 до 23 января на Колхидской низменность, в Земо Имерети и участке дороги Гори-Сурами ожидается сильный ветер восточного направления, скорость которого может достичь 30 метров в секунду.Ущерб от урагана в трех регионах Грузии составил более 7 млн долларов>>>Западная Грузия еще не оправилась от последствий урагана, обрушившегося на прошлой неделе. Ущерб, нанесенный сильным ветром в трех регионах Грузии – Самегрело - Земо Сванети, Гурия и Имерети – достиг 20 миллионов лари (7,4 миллиона долларов).Ураган повредил крыши зданий, линии электропередач, газопроводы, тысячи деревьев были повалены. Из-за сильного ветра пострадали несколько человек, которые с разными переломами были доставлены в клинику, один скончался.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости