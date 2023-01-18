https://sputnik-georgia.ru/20230118/stavka-na-khabeishvili-deputat-rasskazal-pochemu-on-idealnyy-kandidat-na-post-glavy-end-274047570.html

Ставка на Хабеишвили: депутат рассказал, почему он идеальный кандидат на пост главы ЕНД

Ставка на Хабеишвили: депутат рассказал, почему он идеальный кандидат на пост главы ЕНД

Кезерашвили исполнит любой каприз или указание, отметил депутат 18.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-18T19:31+0400

2023-01-18T19:31+0400

2023-01-18T19:31+0400

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давид кезерашвили

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили сделали ставку на Левана Хабеишвили из-за его покорности – он готов исполнить любое их задание, считает депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе. Уже на будущей неделе у "Единого национального движения" будет новый председатель. Ожесточенная борьба за этот пост ведется между придерживающимся умеренной политики действующим председателем Никой Мелия и выступающим за радикализм Леваном Хабеишвили, которого поддерживают лица, стоящие у истоков партии, – Вано Мерабишвили и Давид Кезерашвили. По его словам, эти люди хотели такого кандидата, который безоговорочно подчинялся бы им, именно поэтому отобрали Хабеишвили."Кезерашвили и Мерабишвили выделили этого человека, потому что у него есть большой соблазн и материальный интерес. Он покорно исполняет все задания. Именно поэтому выбор пал на него, а так его и его кандидатуру даже в партии не воспринимают всерьез", - добавил он. Эксперты полагают, что главная борьба за пост председателя "Нацдвижения" развернется именно между Хабеишвили и Мелия. Сторонниками главного конкурента Мелия считаются Мерабишвили и Кезерашвили."Нацдвижение" разваливают разборки олигархов? Реакция на события в оппозиционной партии>> Накануне Мелия заявил, что разорвал отношения с Кезерашвили после того, как убедился, что тот хочет неформально управлять партией "Национальное движение". А Мерабишвили действующий лидер ЕНД обвинил в распространении тайной записи его разговора, где он нелицеприятно отзывается об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили. Мелия также обвинил Мерабишвили в том, что тот развалил его предвыборный штаб во время парламентских выборов в 2020 году. Тогда Мелия баллотировался в парламент от крупнейшего района Тбилиси - Глдани, и прошел во второй тур. Чуть раньше совладелец оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгий Руруа, который поддерживает Мелия, заявил о наличии подозрений о связях Мерабашвили с российскими спецслужбами. Начало конфликта О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя. Кандидат на пост главы "Нацдвижения" объявил о своих революционных планах>>Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%. Эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков. Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, ника мелия, леван хабеишвили, давид кезерашвили, тбилиси