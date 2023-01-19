https://sputnik-georgia.ru/20230119/gruziya-prinimaet-uchastie-v-mezhdunarodnoy-turisticheskoy-vystavke-v-ispanii-274066299.html

Грузия принимает участие в международной туристической выставке в Испании

Грузия принимает участие в международной туристической выставке в Испании

На турвыставке представлены более 8 тысяч компаний из более 130 стран мира 19.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-19T13:52+0400

2023-01-19T13:52+0400

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии принимает участие в международной туристической выставке в Испании FITUR-2023, сообщает пресс-служба администрации. На выставке в Мадриде, помимо Национальной администрации туризма, принимают участие Департамент туризма и курортов Аджарии, мэрия Тбилиси, а также восемь туристических компаний. Для увеличения турпотока из Испании в рамках выставки проходят встречи грузинской делегации с представителями международных туркомпаний, журналистами и коммуникационными агентствами. Гости выставки могут ознакомиться с туристическим потенциалом страны у стенда Грузии - посмотреть видеоролики и турпродукты.The New York Times рекомендует посетить Грузию в 2023 году>> На выставке присутствуют замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и глава Национальной администрации туризма Майя Омиадзе. На одной из самых крупных турвыставок мира представлены более 8 тысяч компаний из более 130 стран мира. На выставке присутствуют более ста тысяч представителей бизнеса и гостей. Fitur - Международная выставка туризма, проводится более 30-ти лет. Она является первым в году крупнейшим мировым туристическим мероприятием. Среди участников - представители всех сегментов туристической отрасли: туроператоры, туристические агентства, отели, перевозчики, офисы по туризму, сервисные компании, и так далее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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