https://sputnik-georgia.ru/20230119/spetsialisty-nazvali-prichinu-zagryazneniya-vozdukha-v-tbilisi-274050718.html

Специалисты назвали причину загрязнения воздуха в Тбилиси

Специалисты назвали причину загрязнения воздуха в Тбилиси

В грузинской столице зафиксировано увеличение твердых частиц 19.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-19T07:01+0400

2023-01-19T07:01+0400

2023-01-19T07:01+0400

грузия

новости

тбилиси

казбеги

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Ухудшение качества воздуха в Тбилиси связано с транспограничным загрязнением и оно, по большей вероятности, вызвано распространением песчаных масс из пустыни Каракумы (Центральная Азия), сообщает Национальное агентство окружающей среды. Согласно результатам мониторинга качества атмосферного воздуха порталом Air.gov.ge, 18 января воздух в Тбилиси был сильно загрязнен. Атмосферный воздух особенно был загрязнен на проспекте Агмашенебели, Руставели, Церетели, Казбеги и в районе Варкетили. Насколько загрязнен воздух в Тбилиси – последние данные>>По словам специалистов, помимо Тбилиси, воздух был загрязнен и в некоторых районах Грузии. В частности, было зафиксировано увеличение твердых частиц PM10 (это любые твердые частицы в воздухе диаметром 10 микрометров или меньше, включая дым, пыль, сажу, соли, кислоты и металлы – ред.) и PM2.5 (взвешенные твердые микрочастицы и мельчайшие капельки жидкости (10 нм - 2,5 мкм в диаметре), содержащиеся в воздухе – ред.). Причину данного процесса на основе разных метеорологических данных устанавливают синоптики Национального агентства окружающей среды, на что понадобится определенное время. В Грузии ужесточают контроль за выхлопами автомобилей>>>По словам синоптиков, транспограничное загрязнение в течение года фиксируется в определенные дни и является метеорологическим явлением.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, казбеги, национальное агентство окружающей среды