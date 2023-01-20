https://sputnik-georgia.ru/20230120/bolee-18-tysyach-pachek-bezaktsiznykh-sigaret-izyali-v-gruzii-v-dekabre--274096424.html

Более 18 тысяч пачек безакцизных сигарет изъяли в Грузии в декабре

Более 18 тысяч пачек безакцизных сигарет изъяли в Грузии в декабре

Стоимость контрабандного товара, изъятого в декабре, более 90 тысяч лари 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T14:49+0400

2023-01-20T14:49+0400

2023-01-20T14:49+0400

контрабанда

следственная служба минфина грузии

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. По обвинению в хранении, перевозке и реализации контрабандных сигарет в крупном размере в декабре 2022 года в Грузии к уголовной ответственности привлекли 14 человек, шесть из которых задержали, сообщается на сайте Следственной службы министерства финансов. По информации ведомства, всего в прошлом месяце выявлено 22 таких факта. В результате следственных мероприятий у обвиняемых изъяли 18 052 пачки безакцизных сигарет. Стоимость контрабандного товара составила более 90 тысяч лари. В Грузии пресекли попытки ввоза контрабандного золота из Армении>>>Всего в течение 2022 года в Грузии было возбуждено 326 уголовных дел, связанных с контрабандой. В преступлении уличили 308 человек. В сумме изъято 587 655 пачек безакцизных сигарет, стоимостью около 3 миллионов лари. Согласно статье уголовного кодекса Грузии "Выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки", преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет. Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий. Курс лари по отношению к доллару США на 20 января – 2,6695 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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контрабанда, следственная служба минфина грузии