https://sputnik-georgia.ru/20230120/chast-tsentra-tbilisi-budet-perekryta--gde-i-kogda-budut-deystvovat-ogranicheniya-274103679.html
Часть центра Тбилиси будет перекрыта – где и когда будут действовать ограничения
Часть центра Тбилиси будет перекрыта – где и когда будут действовать ограничения
В грузинской столице идет демонтаж новогодней иллюминации 20.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-20T16:38+0400
2023-01-20T16:38+0400
2023-01-20T17:02+0400
грузия
новости
царица кетеван
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251142624_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_c5bf2815bfe0f3411646d2b1d301a0ef.jpg
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Движение транспорта на проспекте Меликишвили в центре Тбилиси будет временно ограничено в связи с демонтажем новогодней иллюминации, говорится в сообщении пресс-службы столичной мэрии. В частности, движение будет ограничено 21 января с 00:00 до 06:00 по местному времени. В указанный отрезок времени, транспорт может передвигаться от проспекта Чавчавадзе и улицы Варазисхеви в сторону улицы Костава и проспекта Руставели через улицу Кекелидзе, Джанашия, Барнова и Братьев Какабадзе. Кроме того, движение транспорта будет ограничено и 22 января с 00:00 до 06:00 на проспекте Царицы Кетеван, на участке от площади Авлабари до пересечения улицы Леха Качинского. В период ограничений транспорт сможет передвигаться через улицу Ирбиха, Цурцумия, Зурабашвили и Качинского. От улицы Качинского допустимо будет передвижение как в сторону улицы Бочорма, так и проспекта Царица Кетеван. Во время демонтажа новогодней иллюминации движение транспорта будет также ограничено на улице Костава. В частности, на отрезке от территории, прилегающей к Тбилисскому государственному концертному залу до площади Героев. Вниманию автомобилистов: движение в центре Тбилиси будет временно ограничено>>Ограничения будут действовать 23 января с 00:00 до 06:00 утра. В указанный период, машины смогут ездить от проспекта Руставели через улицу Киачели и Ахвледиани. А повернув налево от улицы Николадзе, водители смогут ездить в направлении проспекта Руставели и улицы Човелидзе. Также от проспекта Руставели в направление площади Героев может будет ездить с использованием улицы Джавахишвили и левой набережной Куры. При этом, 24 января с 00:00 до 06:00 утра автомобили смогут ездить по проспекту Церетели с препятствиями, однако в соответствии с существующей схемой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251142624_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_85da79e0c2bd036dc7849eb6324a1e5f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, царица кетеван, тбилиси
грузия, новости, царица кетеван, тбилиси
Часть центра Тбилиси будет перекрыта – где и когда будут действовать ограничения
16:38 20.01.2023 (обновлено: 17:02 20.01.2023)
В грузинской столице идет демонтаж новогодней иллюминации
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Движение транспорта на проспекте Меликишвили в центре Тбилиси будет временно ограничено в связи с демонтажем новогодней иллюминации, говорится в сообщении пресс-службы столичной мэрии.
В частности, движение будет ограничено 21 января с 00:00 до 06:00 по местному времени. В указанный отрезок времени, транспорт может передвигаться от проспекта Чавчавадзе и улицы Варазисхеви в сторону улицы Костава и проспекта Руставели через улицу Кекелидзе, Джанашия, Барнова и Братьев Какабадзе.
Кроме того, движение транспорта будет ограничено и 22 января с 00:00 до 06:00 на проспекте Царицы Кетеван, на участке от площади Авлабари до пересечения улицы Леха Качинского. В период ограничений транспорт сможет передвигаться через улицу Ирбиха, Цурцумия, Зурабашвили и Качинского. От улицы Качинского допустимо будет передвижение как в сторону улицы Бочорма, так и проспекта Царица Кетеван.
Во время демонтажа новогодней иллюминации движение транспорта будет также ограничено на улице Костава. В частности, на отрезке от территории, прилегающей к Тбилисскому государственному концертному залу до площади Героев.
Ограничения будут действовать 23 января с 00:00 до 06:00 утра. В указанный период, машины смогут ездить от проспекта Руставели через улицу Киачели и Ахвледиани. А повернув налево от улицы Николадзе, водители смогут ездить в направлении проспекта Руставели и улицы Човелидзе.
Также от проспекта Руставели в направление площади Героев может будет ездить с использованием улицы Джавахишвили и левой набережной Куры.
При этом, 24 января с 00:00 до 06:00 утра автомобили смогут ездить по проспекту Церетели с препятствиями, однако в соответствии с существующей схемой.