https://sputnik-georgia.ru/20230120/chast-tsentra-tbilisi-budet-perekryta--gde-i-kogda-budut-deystvovat-ogranicheniya-274103679.html

Часть центра Тбилиси будет перекрыта – где и когда будут действовать ограничения

Часть центра Тбилиси будет перекрыта – где и когда будут действовать ограничения

В грузинской столице идет демонтаж новогодней иллюминации 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T16:38+0400

2023-01-20T16:38+0400

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грузия

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царица кетеван

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Движение транспорта на проспекте Меликишвили в центре Тбилиси будет временно ограничено в связи с демонтажем новогодней иллюминации, говорится в сообщении пресс-службы столичной мэрии. В частности, движение будет ограничено 21 января с 00:00 до 06:00 по местному времени. В указанный отрезок времени, транспорт может передвигаться от проспекта Чавчавадзе и улицы Варазисхеви в сторону улицы Костава и проспекта Руставели через улицу Кекелидзе, Джанашия, Барнова и Братьев Какабадзе. Кроме того, движение транспорта будет ограничено и 22 января с 00:00 до 06:00 на проспекте Царицы Кетеван, на участке от площади Авлабари до пересечения улицы Леха Качинского. В период ограничений транспорт сможет передвигаться через улицу Ирбиха, Цурцумия, Зурабашвили и Качинского. От улицы Качинского допустимо будет передвижение как в сторону улицы Бочорма, так и проспекта Царица Кетеван. Во время демонтажа новогодней иллюминации движение транспорта будет также ограничено на улице Костава. В частности, на отрезке от территории, прилегающей к Тбилисскому государственному концертному залу до площади Героев. Вниманию автомобилистов: движение в центре Тбилиси будет временно ограничено>>Ограничения будут действовать 23 января с 00:00 до 06:00 утра. В указанный период, машины смогут ездить от проспекта Руставели через улицу Киачели и Ахвледиани. А повернув налево от улицы Николадзе, водители смогут ездить в направлении проспекта Руставели и улицы Човелидзе. Также от проспекта Руставели в направление площади Героев может будет ездить с использованием улицы Джавахишвили и левой набережной Куры. При этом, 24 января с 00:00 до 06:00 утра автомобили смогут ездить по проспекту Церетели с препятствиями, однако в соответствии с существующей схемой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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