https://sputnik-georgia.ru/20230120/kakoe-novshestvo-zhdet-zhiteley-gruzii-s-khronicheskimi-zabolevaniyami-v-2026-godu-274116248.html

Страдающих хроническими заболеваниями в Грузии ждут новшества

Страдающих хроническими заболеваниями в Грузии ждут новшества

Фармкомпаний с 15 февраля не смогут продавать лекарства выше определенной государством цены 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T23:32+0400

2023-01-20T23:32+0400

2023-01-21T00:05+0400

грузия

новости

общество

зураб азарашвили

министерство здравоохранения грузии

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Правительство Грузии планирует к 2026 году оплачивать около 90% стоимости лекарств пациентов с хроническими заболеваниями, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили. Именно для осуществления этого плана государство желает, чтобы у лекарств была справедливая стоимость. Государство с 2023 года установило референтные цены, то есть тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя будет продавать медикаменты. На первом этапе новшество коснулось более 1,3 тысячи хронических и онкологических медикаментов. Референтная цена поэтапно будет определена и в отношении других медикаментов. В начале прошлого года правительство Грузии открыло фармацевтический рынок. После изменений цены на медикаменты снизились на 60-80%, а население Грузии ежегодно сэкономит около 200 миллионов лари. Какие лекарства подешевеют в Грузии? Минздрав обнародовал список с новыми ценами >>Фармкомпаний с 15 февраля не смогут продавать лекарства выше определенной государством цены. Правительство дало фармсектору время до 31 января на то, чтобы они пересмотрели цены. Напомним, что в ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе, в регулировании цен на лекарства. План действий фармацевтической сферы минздрав Грузии разработан с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов и с учетом международного опыта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, министерство здравоохранения грузии