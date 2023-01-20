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Медики рассказали о состоянии пострадавших на востоке Грузии
Медики рассказали о состоянии пострадавших на востоке Грузии
Врачи борются за жизнь пострадавшего, у которого огнестрельные ранения в области живота и правого бедра 20.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-20T12:28+0400
2023-01-20T12:28+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Состояние троих пациентов, которые были ранены в результате стрельбы в одной из квартир жилого дома в Сагареджо (регион Кахети), стабильно тяжелое, а одного – критически тяжелое, сказал врач клиники "Джео хоспиталс" Мамука Отиашвили. Накануне ночью 48-летний мужчина открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Согласно официальным данным, погибли пять человек, в том числе один полицейский, а еще пятеро находятся в больнице. Кроме того, мертв сам обвиняемый. Он, предположительно, застрелился. Что касается 21-летнего пациента, состояние которого критически тяжелое, по словам врача, у него огнестрельные ранения в области живота и правого бедра. "Повреждены артерия и вена, которые были восстановлены. На данном этапе он продолжает лечение в департаменте критической медицины", – отметил Отиашвили. По информации врача, трое пациентов контактные, у них уже взяли показания. Что касается пятого пострадавшего, у которого была поверхностная травма глаза, то его перевезли в Тбилиси. "Ничего плохого я о нем не слышал" - очевидцы о трагедии в Сагареджо>>Следствие по факту ведется по двум статьям УК Грузии – "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Что касается обвиняемого, известно, что он служил в Силах обороны Грузии с 2006 до 2021 года. Был в Афганистане, где участвовал в миротворческой миссии. СМИ выяснили, что обвиняемый – это Нодар Атуашвили. В квартире, с балкона которой стрелял, жил последние пять лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, кахети, тбилиси, сагареджо
Медики рассказали о состоянии пострадавших на востоке Грузии
12:28 20.01.2023 (обновлено: 12:46 20.01.2023)
Врачи борются за жизнь пострадавшего, у которого огнестрельные ранения в области живота и правого бедра
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Состояние троих пациентов, которые были ранены в результате стрельбы в одной из квартир жилого дома в Сагареджо (регион Кахети), стабильно тяжелое, а одного – критически тяжелое, сказал врач клиники "Джео хоспиталс" Мамука Отиашвили.
Накануне ночью 48-летний мужчина открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Согласно официальным данным, погибли пять человек, в том числе один полицейский, а еще пятеро находятся в больнице. Кроме того, мертв сам обвиняемый. Он, предположительно, застрелился.
"В клинике остается четыре пострадавших, состояние троих из них стабильное, а одного – критически тяжелое. После операции он продолжает лечение в реанимационном отделении. Один пациент с легкими повреждениями, ему хирургически обработали раны и планируется выписать из клиники", – сказал Отиашвили.
Что касается 21-летнего пациента, состояние которого критически тяжелое, по словам врача, у него огнестрельные ранения в области живота и правого бедра.
"Повреждены артерия и вена, которые были восстановлены. На данном этапе он продолжает лечение в департаменте критической медицины", – отметил Отиашвили.
По информации врача, трое пациентов контактные, у них уже взяли показания. Что касается пятого пострадавшего, у которого была поверхностная травма глаза, то его перевезли в Тбилиси.
Следствие по факту ведется по двум статьям УК Грузии – "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".
Что касается обвиняемого, известно, что он служил в Силах обороны Грузии с 2006 до 2021 года. Был в Афганистане, где участвовал в миротворческой миссии.
СМИ выяснили, что обвиняемый – это Нодар Атуашвили. В квартире, с балкона которой стрелял, жил последние пять лет.