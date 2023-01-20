https://sputnik-georgia.ru/20230120/nichego-plokhogo-ya-o-nem-ne-slyshal---ochevidtsy-o-tragedii-v-sagaredzho-274094215.html

Стрелял по всем, кто подходил к погибшим – очевидцы о трагедии на востоке Грузии

Стрелял по всем, кто подходил к погибшим – очевидцы о трагедии на востоке Грузии

По словам очевидцев, все погибшие, кроме полицейского, были соседями 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T12:05+0400

2023-01-20T12:05+0400

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грузия

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Очевидцы рассказали о деталях трагедии, которая развернулась накануне в городе Сагареджо (регион Кахети).По данным следствия, 48-летний мужчина открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Согласно официальным данным, погибли пять человек, в том числе один полицейский. Еще пятеро, в том числе одна женщина, находятся в больнице. Кроме того, мертв сам обвиняемый – он, предположительно, застрелился.Стрельба на востоке Грузии – врач рассказал о состоянии раненых>>>Очевидцы рассказывают, что стрельба началась примерно в 00:10 по местному времени. Звуки интенсивной стрельбы были слышны в течение часа.По его словам, погибшие были соседями и жили в одном корпусе.Соседи вспоминают, что Атуашвили жил один, но во время инцидента вместе с ним находился 20-летний сын, который смог покинуть квартиру. К этому времени его опрашивают в отделение полиции. Мотив преступления пока не известен.Мать одного из раненых вспоминает, что ее сын вышел на улицу, услышав звуки стрельбы, и именно тогда его ранили в ногу. В тот момент несколько соседей уже были мертвы. По ее словам, все погибшие и раненые были местными жителями.Как рассказал один из очевидцев телеканалу "Формула", в течение нескольких часов один из раненых был у него дома, так как они не могли выйти, опасаясь стрелка. Первую медицинскую помощь раненому он оказал в домашних условиях.Местные жители также рассказывают, что слышали взрыв гранаты. Что касается полицейского, как рассказывают очевидцы, он был смертельно ранен, когда пытался спасти человека.Обвиняемый служил в Силах обороны Грузии с 2006 до 2021 года. Был в Афганистане, где участвовал в миротворческой миссии.Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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