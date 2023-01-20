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Стрелял по всем, кто подходил к погибшим – очевидцы о трагедии на востоке Грузии
Стрелял по всем, кто подходил к погибшим – очевидцы о трагедии на востоке Грузии
По словам очевидцев, все погибшие, кроме полицейского, были соседями 20.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-20T12:05+0400
2023-01-20T12:05+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Очевидцы рассказали о деталях трагедии, которая развернулась накануне в городе Сагареджо (регион Кахети).По данным следствия, 48-летний мужчина открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Согласно официальным данным, погибли пять человек, в том числе один полицейский. Еще пятеро, в том числе одна женщина, находятся в больнице. Кроме того, мертв сам обвиняемый – он, предположительно, застрелился.Стрельба на востоке Грузии – врач рассказал о состоянии раненых>>>Очевидцы рассказывают, что стрельба началась примерно в 00:10 по местному времени. Звуки интенсивной стрельбы были слышны в течение часа.По его словам, погибшие были соседями и жили в одном корпусе.Соседи вспоминают, что Атуашвили жил один, но во время инцидента вместе с ним находился 20-летний сын, который смог покинуть квартиру. К этому времени его опрашивают в отделение полиции. Мотив преступления пока не известен.Мать одного из раненых вспоминает, что ее сын вышел на улицу, услышав звуки стрельбы, и именно тогда его ранили в ногу. В тот момент несколько соседей уже были мертвы. По ее словам, все погибшие и раненые были местными жителями.Как рассказал один из очевидцев телеканалу "Формула", в течение нескольких часов один из раненых был у него дома, так как они не могли выйти, опасаясь стрелка. Первую медицинскую помощь раненому он оказал в домашних условиях.Местные жители также рассказывают, что слышали взрыв гранаты. Что касается полицейского, как рассказывают очевидцы, он был смертельно ранен, когда пытался спасти человека.Обвиняемый служил в Силах обороны Грузии с 2006 до 2021 года. Был в Афганистане, где участвовал в миротворческой миссии.Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, сагареджо, кахети, новости
Стрелял по всем, кто подходил к погибшим – очевидцы о трагедии на востоке Грузии
12:05 20.01.2023 (обновлено: 12:34 20.01.2023)
По словам очевидцев, все погибшие, кроме полицейского, были соседями
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Очевидцы рассказали о деталях трагедии, которая развернулась накануне в городе Сагареджо (регион Кахети).
По данным следствия, 48-летний мужчина открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Согласно официальным данным, погибли пять человек, в том числе один полицейский. Еще пятеро, в том числе одна женщина, находятся в больнице. Кроме того, мертв сам обвиняемый – он, предположительно, застрелился.
Очевидцы рассказывают, что стрельба началась примерно в 00:10 по местному времени. Звуки интенсивной стрельбы были слышны в течение часа.
"Я смотрел сверху. Он стрелял из автомата по всем, кто подходил к погибшим. Я видел четыреx погибших на месте, а один был ранен. Он ничего не говорил. Стрелял с обеих сторон, со стороны дороги из окна", – рассказал местный житель в эфире телеканала "Имеди".
По его словам, погибшие были соседями и жили в одном корпусе.
"Стрелявший тоже был моим соседом. Он был нормально мыслящий человек, ничего плохого о нем я ни от кого не слышал. Живет здесь уже пять лет, переехал из Манави. Насколько мне известно, он разведен, у него есть дочь и сын", – рассказал местный житель.
Соседи вспоминают, что Атуашвили жил один, но во время инцидента вместе с ним находился 20-летний сын, который смог покинуть квартиру. К этому времени его опрашивают в отделение полиции. Мотив преступления пока не известен.
Мать одного из раненых вспоминает, что ее сын вышел на улицу, услышав звуки стрельбы, и именно тогда его ранили в ногу. В тот момент несколько соседей уже были мертвы. По ее словам, все погибшие и раненые были местными жителями.
"Стрельба началась внезапно. Когда я выглянула с балкона, мой сын уже бежал на помощь. Когда подошел близко, он начал стрелять в моего сына… Погибшие – местные, друзья моего сына", – рассказала мать одного из раненных в эфире телеканала "Рустави 2".
Как рассказал один из очевидцев телеканалу "Формула", в течение нескольких часов один из раненых был у него дома, так как они не могли выйти, опасаясь стрелка. Первую медицинскую помощь раненому он оказал в домашних условиях.
"Мы не могли выйти из дома… В течение двух часов у меня дома был раненый. Он был ранен в ногу. Я помог ему, по-своему обработал рану, дома у меня была водка. Я не мог выйти наружу, боялся", – говорит он.
Местные жители также рассказывают, что слышали взрыв гранаты. Что касается полицейского, как рассказывают очевидцы, он был смертельно ранен, когда пытался спасти человека.
Обвиняемый служил в Силах обороны Грузии с 2006 до 2021 года. Был в Афганистане, где участвовал в миротворческой миссии.
Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".