https://sputnik-georgia.ru/20230120/my-molimsya-za-upokoy-dush-pogibshikh-v-sagaredzho---iliya-ii-274110667.html

"Мы молимся за упокой душ погибших в Сагареджо" - Илия II

"Мы молимся за упокой душ погибших в Сагареджо" - Илия II

Бывший военный убил пятерых человек, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T19:36+0400

2023-01-20T19:36+0400

2023-01-20T19:21+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II выразил соболезнования семьям погибших во время стрельбы в Сагареджо (регион Кахети). По данным следствия, 48-летний мужчина открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Погибли пять человек, в том числе один полицейский. Пострадали пятеро, состояние одного из пациентов оценивается как критическое. В заявлении также отмечено, что трагедия, жертвами которой стали молодые люди Давид Насрадзе, Заза Чихладзе, Нодар Рчеулишвили, Закро Матиашвили и достойный полицейский Отар Гвинашвили, потрясла всех. "Выражаем соболезнования членам их семей, друзьям и болельщикам. Также мы молимся за спасение и выздоровление пострадавших. Пусть Господь скоро вернет их в свои семьи", - подчеркнуто в заявлении. Жертва трагедии в Сагареджо поделился подробностями инцидента>>>Обвиняемый служил в Силах обороны Грузии с 2006 до 2021 года. Был в Афганистане, где участвовал в миротворческой миссии. СМИ выяснили, что обвиняемый – это Нодар Атуашвили. В квартире, с балкона которой стрелял, жил последние пять лет. По словам очевидцев, стрельба началась примерно в 00:10 по местному времени. Звуки интенсивной стрельбы были слышны в течение часа. Соседи вспоминают, что Атуашвили жил один, но во время инцидента вместе с ним находился 20-летний сын, который смог покинуть квартиру. К этому времени его опрашивают в отделении полиции. Мотив преступления пока неизвестен. Что касается полицейского, погибшего при исполнении служебных обязанностей, то, по информации МВД Грузии, им был 38-летний старший детектив районного управления Сагареджо полицейского департамента Кахети Отар Гвиниашвили. Он явился на вызов вместе со своим коллегой, и, по словам очевидцев, погиб, когда спасал одного из граждан от пуль. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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