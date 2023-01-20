https://sputnik-georgia.ru/20230120/zhertva-tragedii-v-sagaredzho-podelilsya-podrobnostyami-intsidenta-274109702.html

Жертва трагедии в Сагареджо поделился подробностями инцидента

Жертва трагедии в Сагареджо поделился подробностями инцидента

В ночь на пятницу бывший военный начал стрельбу в своем дворе многоквартирного дома, погибли 5 человек 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T18:51+0400

2023-01-20T18:51+0400

2023-01-20T18:51+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Один из раненых во время стрельбы в Сагареджо, Валерий Матиашвили, поделился подробностями трагедии, которая произошла в ночь на пятницу.По данным следствия, 48-летний мужчина открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Согласно официальным данным, погибли пять человек, в том числе один полицейский. Кроме того, мертв сам обвиняемый – он, предположительно, застрелился. Матиашвили услышал звуки выстрелов в тот момент, когда зашел в местный магазин. Первым делом Матиашвили решил вернуться в магазин, чтобы предупредить продавца, однако, при входе он встретил стрелка, после чего услышал звук выстрела и почувствовал жжение от ранения. Продавщице в глаза попали стеклянные осколки. "Затем я услышал крики девушки: "Ой, мой глаз". Как я понял, она порезалась стеклянными осколками. Там был еще один человек, прохожий, он хотел укрыться в магазине, но не успел, у него тоже было сквозное ранение в ногу", - отметил Матиашвили.В клинике Сагареджо (Кахети) остаются трое пациентов, пострадавших во время стрельбы, в том числе Матиашвили. Состояние двоих стабильное, одного - критическое. Один пострадавший выписан домой. А пациентка с ранением в области глаз перевезена в специализированную клинику в Тбилиси.Матиашвили, который получил относительно легкое ранение, был прооперирован. Стали известны новые детали стрельбы в Сагареджо>>> Что касается состояния здоровья пациента, находящегося в реанимации в критическом состоянии, то, по словам врачей, 21-летний юноша ранен в области живота и бедра. По словам врача Мамуки Отиашвили, у него повреждены артерия и вена, которые восстановлены после операции, пациент продолжает лечение в департаменте критической медицины. СМИ выяснили, что обвиняемый – это Нодар Атуашвили. В квартире, с балкона которой стрелял, жил один последние пять лет. Он служил в Силах обороны Грузии с 2006 до 2021 года. Был в Афганистане, где участвовал в миротворческой миссии.По словам очевидцев, стрельба началась примерно в 00:10 по местному времени. Звуки интенсивной стрельбы были слышны в течение часа.Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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