https://sputnik-georgia.ru/20230120/strelba-na-vostoke-gruzii---vrach-rasskazal-o-sostoyanii-ranenykh-274085737.html

Стрельба на востоке Грузии - врач рассказал о состоянии раненых

Стрельба на востоке Грузии - врач рассказал о состоянии раненых

К этому времени уже прооперировали двоих, еще двоих продолжают оперировать 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T09:22+0400

2023-01-20T09:22+0400

2023-01-20T09:27+0400

грузия

происшествия

новости

тбилиси

сагареджо

кахети

убийство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/16/251231630_0:539:2683:2048_1920x0_80_0_0_4e3ef2cf8230275a733da708eb9317de.jpg

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Состояние раненых в результате стрельбы из одной из квартир жилого дома в Сагареджо (регион Кахети) стабильно тяжелое, сказал врач клиники "Джео хоспиталс" Мамука Отиашвили.По данным следствия, 48-летний мужчина открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Согласно официальным данным, погибли пять человек, в том числе один полицейский, а еще пятеро находятся в больнице. Кроме того, мертв сам обвиняемый - он, предположительно, застрелился. К этому времени уже прооперировали двоих, еще двоих продолжают оперировать. Еще одного пациента, у которого была поверхностная травма глаза, перевезли в Тбилиси. У всех поступивших в больницу пациентов, как сказал Отиашвили, многочисленные ранения от огнестрельного оружия - в живот и ноги. Пятеро погибших и пятеро раненых - глава МВД Грузии о стрельбе в Сагареджо>>Обвиняемый служил в Силах обороны Грузии с 2006 до 2021 года. Был в Афганистане, где участвовал в миротворческой миссии. СМИ выяснили, что обвиняемый - это Нодар Атуашвили. В квартире, с балкона которой стрелял, жил последние пять лет. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии - умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

сагареджо

кахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, тбилиси, сагареджо, кахети, убийство