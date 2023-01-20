https://sputnik-georgia.ru/20230120/prodazhu-turov-v-gruziyu-gotovy-nachat-turoperatory-rossii-274083722.html

Продажу туров в Грузию готовы начать туроператоры России

Продажу туров в Грузию готовы начать туроператоры России

Если появятся прямые рейсы в Грузию, а турпакеты снова можно будет продавать, туроператоры с радостью воспользуются этой возможностью, заявили в АТОР 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T10:02+0400

2023-01-20T10:02+0400

2023-01-20T10:02+0400

новости

экономика

туризм

россия

грузия

сергей лавров

авиасообщение в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/10/268579244_485:672:2930:2047_1920x0_80_0_0_2f7a685fa5f2aecbbc8b965036385325.jpg

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Российские туроператоры готовы открыть продажу туров в Грузию с перелетом, в случае возобновления прямых рейсов в страну из РФ, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду на пресс-конференции выразил надежду на скорое возобновление прямого авиасообщения с Грузией. Там отметили, что даже в условиях ограничений летом 2022 года спрос на пляжный отдых в Грузию был относительно устойчивым – организованные туристы бронировали у туроператоров отели, а летели в основном через Минск. "Туроператоры и сейчас могут легально продавать отели и экскурсии в Грузии. Добраться в Грузию туристы сейчас могут или стыковочными рейсами через Минск, Ереван, Баку, Стамбул, или наземным транспортом из Еревана или прямо из России через Верхний Ларс – погранпункт в Северной Осетии", – уточнили в АТОР. "Ничего плохого в этом не вижу" – Каладзе о возобновлении прямого авиасообщения с Россией >>В то же время эксперты предупреждают, что туристы, которые отправятся в Грузию, если прямые перелеты будут возобновлены, должны быть готовы к тому, что это направление подорожает. В ассоциации это, прежде всего, связывают с инфляцией и ростом цен на отели из-за большого потока в страну россиян в 2022 году. "Грузинское направление в 2023 году может стать уже не таким бюджетным, как это было до 2019 года, когда многие россияне могли позволить себе просто слетать на выходные в Тбилиси. Неясен и возможный объем перевозки, скорее всего на первых порах он будет небольшим, а билеты не будут стоить слишком дешево", – указали в АТОР.Лавров выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения РФ с Грузией>>>Согласно указу президента России, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.Российские власти пошли на этот шаг после того, как 20 июня того же года несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Поводом для массовой акции стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, экономика, туризм, россия, грузия, сергей лавров, авиасообщение в грузии