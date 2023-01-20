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https://sputnik-georgia.ru/20230120/tragediya-v-sagaredzho---mvd-soboleznuet-seme-pogibshego-politseyskogo-274092992.html
Трагедия в Сагареджо – МВД соболезнует семье погибшего полицейского
Трагедия в Сагареджо – МВД соболезнует семье погибшего полицейского
По данным СМИ, полицейский погиб, закрывая собой одного из граждан, находящихся во дворе, где произошла трагедия 20.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-20T11:32+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. МВД Грузии глубоко скорбит по поводу гибели старшего лейтенанта Отара Гвиниашвили, получившего смертельные ранения в результате стрельбы в Сагареджо (Кахети), и приносит соболезнования семье, коллегам и родственникам погибшего.По данным следствия, 48-летний мужчина открыл огонь с балкона квартиры по людям, находящимся во дворе, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Согласно официальным данным, погибли пять человек, в том числе один полицейский, а еще пятеро находятся в больнице. Кроме того, мертв сам обвиняемый. Он, предположительно, застрелился.Стрельба на востоке Грузии – врач рассказал о состоянии раненых&gt;&gt;&gt;В МВД сообщили, что 38-летний старший лейтенант Отар Гвиниашвили, который был старшим детективом районного управления Сагареджо полицейского департамента Кахети, явился со своим коллегой на вызов, поступивший из-за стрельбы во дворе одного из многоквартирных жилых домов в Сагареджо.Стрелок открыл огонь по полицейским из своей квартиры многоквартирного дома. По информации СМИ, Гвиниашвили получил смертельные ранения, когда спасал одного из граждан от пуль, загородив его своим телом.Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".Что касается обвиняемого, известно, что он служил в Силах обороны Грузии с 2006 до 2021 года. Был в Афганистане, где участвовал в миротворческой миссии.СМИ выяснили, что обвиняемый – это Нодар Атуашвили. В квартире, с балкона которой стрелял, жил последние пять лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, происшествия, грузия, сагареджо
новости, происшествия, грузия, сагареджо

Трагедия в Сагареджо – МВД соболезнует семье погибшего полицейского

11:32 20.01.2023 (обновлено: 11:53 20.01.2023)
© photo: SputnikЗдание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе - Sputnik Грузия, 1920, 20.01.2023
© photo: Sputnik
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По данным СМИ, полицейский погиб, закрывая собой одного из граждан, находящихся во дворе, где произошла трагедия
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. МВД Грузии глубоко скорбит по поводу гибели старшего лейтенанта Отара Гвиниашвили, получившего смертельные ранения в результате стрельбы в Сагареджо (Кахети), и приносит соболезнования семье, коллегам и родственникам погибшего.
По данным следствия, 48-летний мужчина открыл огонь с балкона квартиры по людям, находящимся во дворе, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Согласно официальным данным, погибли пять человек, в том числе один полицейский, а еще пятеро находятся в больнице. Кроме того, мертв сам обвиняемый. Он, предположительно, застрелился.
Стрельба на востоке Грузии – врач рассказал о состоянии раненых>>>
В МВД сообщили, что 38-летний старший лейтенант Отар Гвиниашвили, который был старшим детективом районного управления Сагареджо полицейского департамента Кахети, явился со своим коллегой на вызов, поступивший из-за стрельбы во дворе одного из многоквартирных жилых домов в Сагареджо.
Стрелок открыл огонь по полицейским из своей квартиры многоквартирного дома. По информации СМИ, Гвиниашвили получил смертельные ранения, когда спасал одного из граждан от пуль, загородив его своим телом.
Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".
Что касается обвиняемого, известно, что он служил в Силах обороны Грузии с 2006 до 2021 года. Был в Афганистане, где участвовал в миротворческой миссии.
СМИ выяснили, что обвиняемый – это Нодар Атуашвили. В квартире, с балкона которой стрелял, жил последние пять лет.
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