https://sputnik-georgia.ru/20230120/volonter-krasnogo-kresta-stal-zhertvoy-tragediya-na-vostoke-gruzii-274100039.html

Волонтер Красного Креста стал жертвой трагедии на востоке Грузии

Волонтер Красного Креста стал жертвой трагедии на востоке Грузии

Молодой человек проживал в том же многоэтажном доме, что и стрелок 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T15:31+0400

2023-01-20T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Волонтер Общества Красного Креста в Грузии Закро Матиашвили оказался в числе погибших во время стрельбы в Сагареджо (регион Кахети), говорится в сообщении на сайте организации в соцсети. Накануне ночью 48-летний мужчина открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД и медикам. Согласно официальным данным, погибли пять человек, в том числе один полицейский. Еще пятеро, в том числе одна женщина, пострадали. Кроме того, мертв сам обвиняемый – он, предположительно, застрелился. В СМИ также появились имена остальных погибших. Все они, проживающие там же молодые мужчины – Заза Чихладзе, Нодар Рчеулишвили и Давид Нарсадзе. Что касается пятой жертвы, полицейского, погибшего при исполнении служебных обязанностей, то по информации МВД Грузии, им был 38-летний старший детектив районного управления Сагареджо полицейского департамента Кахети Отар Гвиниашвили. Он явился на вызов вместе со своим коллегой, и, по словам очевидцев, погиб, когда спасал одного из граждан от пуль. СМИ выяснили, что обвиняемый – это Нодар Атуашвили. В квартире, с балкона которой стрелял, жил последние пять лет. Он служил в Силах обороны Грузии с 2006 до 2021 года. Был в Афганистане, где участвовал в миротворческой миссии.Погиб еще один достойный полицейский – президент прокомментировала трагедию в Сагареджо>>По словам очевидцев, стрельба началась примерно в 00:10 по местному времени. Звуки интенсивной стрельбы были слышны в течение часа. Соседи вспоминают, что Атуашвили жил один, но во время инцидента вместе с ним находился 20-летний сын, который смог покинуть квартиру. К этому времени его опрашивают в отделении полиции. Мотив преступления пока не известен. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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