https://sputnik-georgia.ru/20230120/stali-izvestny-novye-detali-strelby-v-sagaredzho-274101936.html

Стали известны новые детали стрельбы в Сагареджо

Стали известны новые детали стрельбы в Сагареджо

Следствие выясняет мотивы преступления, которое совершил бывший военный 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T15:50+0400

2023-01-20T15:50+0400

2023-01-20T16:16+0400

происшествия

сагареджо

кахети

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Стали известны детали стрельбы в Сагареджо (Кахети), по одной из версий, перед трагедией между обвиняемым и его сыном произошел конфликт, сообщает телекомпания "Имеди". По данным следствия, 48-летний мужчина открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Согласно официальным данным, погибли пять человек, в том числе один полицейский. Еще пятеро, в том числе одна женщина, находятся в больнице. Кроме того, мертв сам обвиняемый – он, предположительно, застрелился. Волонтер Красного Креста стал жертвой трагедии на востоке Грузии>>>В течение нескольких часов сын обвиняемого не мог покинуть квартиру, а после того, как мужчина открыл огонь по своим соседям, он все-таки выбрался из дома и начал кричать, чтобы никто не приближался к его отцу, у которого в запасе две тысячи патронов. Такую информацию сообщают местные жители. Следственные мероприятия продолжаются. В течение нескольких часов на допросе находятся дети обвиняемого и его бывшая жена. Именно после допроса возможно выяснится, что стало мотивом нападения. Главный свидетель – сын обвиняемого, который был вместе с отцом в квартире в момент начала стрельбы. Правоохранители нашли в квартире боеприпасы и оружие, они опечатаны в качестве улик. Погиб еще один достойный полицейский – президент прокомментировала трагедию в Сагареджо>>>СМИ выяснили, что обвиняемый – это Нодар Атуашвили. В квартире, с балкона которой стрелял, жил один последние пять лет. Он служил в Силах обороны Грузии с 2006 до 2021 года. Был в Афганистане, где участвовал в миротворческой миссии. По словам очевидцев, стрельба началась примерно в 00:10 по местному времени. Звуки интенсивной стрельбы были слышны в течение часа. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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