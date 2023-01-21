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Грузинская короткометражка получила призы на трех международных кинофестивалях

Грузинская короткометражка получила призы на трех международных кинофестивалях

Драма была снята в городе Зугдиди на западе Грузии без финансирования, плана и сценария 21.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-21T12:31+0400

2023-01-21T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Короткометражный фильм "Охота на уток" грузинского режиссера Георгия Кобалия отличился на нескольких престижных международных кинофестивалях.Как сообщает Первый канал, социальную драму выделили на трех фестивалях:Так, международный кинофестиваль в Мельбурне (Melbourne International Film Festival) присудил победу Гури Голиадзе в номинации "Лучший оператор". На фестивале короткометражных фильмов в Венеции Venezia Shorts "Охота на уток" получила статус "Официальный выбор", а на кинофоруме Cinemount International Film Festival – приз "Лучшего короткометражного фильма". Грузия стала фокус-страной кинофестиваля в Италии>>Социальная драма была снята в городе Зугдиди на западе Грузии без финансирования, плана и сценария. У актеров была возможность импровизировать во время съемок, что делает короткометражную ленту еще более искренней. "Охота на уток" рассказывает о неосознанно совершенном преступлении. Это фильм, где люди думают о том, как помочь друг другу, и где главная движущая сила – совесть. Несмотря на то, что фильм был снят совсем недавно и только начал жить "фестивальной жизнью", он уже стал любимчиком членов жюри разных фестивалей. Режиссер теперь ждет дальнейших успехов своей работы, и надеется, что сможет отправиться на фестивали всей съемочной группой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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