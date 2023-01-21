https://sputnik-georgia.ru/20230121/rossiya-ostaetsya-samym-krupnym-pokupatelem-gruzinskogo-vina-274119216.html

Россия остается самым крупным покупателем грузинского вина

Россия остается самым крупным покупателем грузинского вина

В 2022 году 63,7% от общего объема экспорта вина пришлось именно на Россию, куда было вывезено более 70 тысяч тонн вина 21.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Россия остается главным рынком для экспорта грузинского натурального виноградного вина, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", в 2022 году, по предварительным данным, Грузия всего экспортировала 106,7 тонны вина на сумму 252,5 миллиона долларов, что на 5,5% выше показателя 2021 года. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Рынки сбыта Основным экспортером грузинского вина остается Россия. В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось именно на эту страну. Всего в Россию было отправлено 73,1 тысячи тонн вина, на сумму 160,8 миллиона долларов. Второе место заняла Польша, куда было экспортировано 6,7 тысячи тонн вина на сумму 14,5 миллиона долларов. Грузия потратит миллионы на продвижение своего вина в 2023 году >>Третье место занимает Украина, куда Грузия отправила 6,5 тонны вина на сумму 13,5 миллиона долларов. В пятерку стран импортеров грузинского вина входят также Китай (12,5 миллиона долларов) и Казахстан (10 миллионов долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", россия, польша, украина, грузинское вино