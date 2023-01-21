https://sputnik-georgia.ru/20230121/rossiya-ostaetsya-samym-krupnym-pokupatelem-gruzinskogo-vina-274119216.html
Россия остается самым крупным покупателем грузинского вина
Россия остается самым крупным покупателем грузинского вина
В 2022 году 63,7% от общего объема экспорта вина пришлось именно на Россию, куда было вывезено более 70 тысяч тонн вина 21.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-21T10:04+0400
2023-01-21T10:04+0400
2023-01-21T10:04+0400
грузия
экономика
новости
национальная служба статистики грузии "сакстат"
россия
польша
украина
грузинское вино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/12/268640039_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_9d2b0cb8e1b94644c0fe70c64f858386.jpg
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Россия остается главным рынком для экспорта грузинского натурального виноградного вина, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", в 2022 году, по предварительным данным, Грузия всего экспортировала 106,7 тонны вина на сумму 252,5 миллиона долларов, что на 5,5% выше показателя 2021 года. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Рынки сбыта Основным экспортером грузинского вина остается Россия. В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось именно на эту страну. Всего в Россию было отправлено 73,1 тысячи тонн вина, на сумму 160,8 миллиона долларов. Второе место заняла Польша, куда было экспортировано 6,7 тысячи тонн вина на сумму 14,5 миллиона долларов. Грузия потратит миллионы на продвижение своего вина в 2023 году >>Третье место занимает Украина, куда Грузия отправила 6,5 тонны вина на сумму 13,5 миллиона долларов. В пятерку стран импортеров грузинского вина входят также Китай (12,5 миллиона долларов) и Казахстан (10 миллионов долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
польша
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/12/268640039_12:0:2193:1636_1920x0_80_0_0_e4408357dae82215d72529841a16ec70.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", россия, польша, украина, грузинское вино
грузия, экономика, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", россия, польша, украина, грузинское вино
Россия остается самым крупным покупателем грузинского вина
В 2022 году 63,7% от общего объема экспорта вина пришлось именно на Россию, куда было вывезено более 70 тысяч тонн вина
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Россия остается главным рынком для экспорта грузинского натурального виноградного вина, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", в 2022 году, по предварительным данным, Грузия всего экспортировала 106,7 тонны вина на сумму 252,5 миллиона долларов, что на 5,5% выше показателя 2021 года.
Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров и на его долю приходится 4,5% всего экспорта.
Рынки сбыта
Основным экспортером грузинского вина остается Россия. В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось именно на эту страну. Всего в Россию было отправлено 73,1 тысячи тонн вина, на сумму 160,8 миллиона долларов.
Второе место заняла Польша, куда было экспортировано 6,7 тысячи тонн вина на сумму 14,5 миллиона долларов.
Третье место занимает Украина, куда Грузия отправила 6,5 тонны вина на сумму 13,5 миллиона долларов.
В пятерку стран импортеров грузинского вина входят также Китай (12,5 миллиона долларов) и Казахстан (10 миллионов долларов).