https://sputnik-georgia.ru/20230121/vatikane-vyrazil-ozabochennost-iz-za-postavok-oruzhiya-kievu-274125016.html

Ватикан выразил озабоченность из-за поставок оружия Киеву

Ватикан выразил озабоченность из-за поставок оружия Киеву

Папа подчеркнул, что для достижения мира нужны переговоры 21.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-21T16:31+0400

2023-01-21T16:31+0400

2023-01-21T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер выразил озабоченность в связи с поставками новых вооружений на Украину.Руководитель ватиканской дипломатии подтвердил, что Святой престол готов содействовать разрешению конфликта на Украине, но указал, что "в настоящий момент амбиции воюющих сторон не соответствуют крупной мирной инициативе", передает РИА Новости со ссылкой на информационный портал Vatican News.Он подчеркнул, что для достижения справедливого мира нужны переговоры, но "не похоже, что стороны готовы".Галлахер отметил, что в сложившихся условиях папа Римский Франциск не поедет на Украину, куда его не раз приглашали Владимир Зеленский и другие представители киевских властей."Папа всегда помнит об этом приглашении, но, думаю, что он хочет совершить этот визит в более подходящий момент, а пока, похоже, такой момент не настал", - указал куриальный прелат, напомнив о том, что произошло на православное Рождество, когда Киев отказался соблюдать предложенное Россией перемирие.Умер папа римский на покое Бенедикт XVI>>На прошлой неделе глава офиса Зеленского Андрей Ермак дал интервью итальянскому телеканалу SkyTg24, в котором заявил, что "пришло время папе Римскому посетить Украину" и "дать ясный сигнал, что Россия должна остановить то, что она начала, выведя свои войска из Украины".Галлахер также отметил, что поддерживает постоянные контакты с посольством РФ в Ватикане. В этой связи он указал, что "население России поддерживает политику своего правительства".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, пол ричард галлахер, владимир зеленский, сергей лавров, украина, киев, рим, мид россии, нато, обострение ситуации вокруг украины 2022