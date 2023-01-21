https://sputnik-georgia.ru/20230121/vozobnovlenie-pryamykh-poletov-v-rf-budet-komfortnym---deputat-ot-gruzinskoy-mechty--274127250.html
Возобновление авиарейсов с РФ будет комфортным – депутат от "Грузинской мечты"
Возобновление авиарейсов с РФ будет комфортным – депутат от "Грузинской мечты"
Возобновление полетов облегчит жизнь этнических грузин, проживающих в России, считает политик 21.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-21T19:01+0400
2023-01-21T19:01+0400
2023-01-21T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Открытие прямого авиасообщения между Грузией и Россией будет комфортно, в первую очередь для грузинских соотечественников в России, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение с Грузией. Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления прямого авиасообщения с Россией. Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами. Лавров выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения РФ с Грузией>>>Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, россия, сергей лавров, саломе зурабишвили , сергей гаврилов, армения, азербайджан, москва, грузинская мечта, совет федерации рф
грузия, политика, россия, сергей лавров, саломе зурабишвили , сергей гаврилов, армения, азербайджан, москва, грузинская мечта, совет федерации рф
Возобновление авиарейсов с РФ будет комфортным – депутат от "Грузинской мечты"
19:01 21.01.2023 (обновлено: 19:19 21.01.2023)
Возобновление полетов облегчит жизнь этнических грузин, проживающих в России, считает политик
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Открытие прямого авиасообщения между Грузией и Россией будет комфортно, в первую очередь для грузинских соотечественников в России, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение с Грузией. Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления прямого авиасообщения с Россией.
"На фоне, когда через Ларс (сухопутная граница – ред.) возможно ездить на машине гражданам России в Грузию и гражданам Грузии в России, открытие технически нового канала, который даст возможность проживающим в России грузинам повидать семью не через Армению или Азербайджан, а напрямую – это создание комфортных условий", – сказал Сарджвеладзе.
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.