https://sputnik-georgia.ru/20230121/vozobnovlenie-pryamykh-poletov-v-rf-budet-komfortnym---deputat-ot-gruzinskoy-mechty--274127250.html

Возобновление авиарейсов с РФ будет комфортным – депутат от "Грузинской мечты"

Возобновление авиарейсов с РФ будет комфортным – депутат от "Грузинской мечты"

Возобновление полетов облегчит жизнь этнических грузин, проживающих в России, считает политик 21.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-21T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Открытие прямого авиасообщения между Грузией и Россией будет комфортно, в первую очередь для грузинских соотечественников в России, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение с Грузией. Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления прямого авиасообщения с Россией. Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами. Лавров выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения РФ с Грузией>>>Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, россия, сергей лавров, саломе зурабишвили , сергей гаврилов, армения, азербайджан, москва, грузинская мечта, совет федерации рф