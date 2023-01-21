https://sputnik-georgia.ru/20230121/zapad-nachinaet-protiv-rossii-operatsiyu-barbarossa-2-274124177.html

Запад начинает против России операцию "Барбаросса-2"

Запад начинает против России операцию "Барбаросса-2"

Собравшиеся вчера на базе США в германском Рамштайне — вне зависимости от того, как называется эта встреча представителей полусотни стран, входящих в... 21.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-21T20:01+0400

2023-01-21T20:01+0400

2023-01-21T20:01+0400

россия

в мире

новости

сша

ссср

нато

пентагон

украина

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/09/264296302_0:0:3351:1885_1920x0_80_0_0_44b1d5456026627adf0c5089aa55c00b.jpg

Собравшиеся вчера на базе США в германском Рамштайне — вне зависимости от того, как называется эта встреча представителей полусотни стран, входящих в антироссийскую армейскую коалицию, — обсуждали план начала полномасштабных военных действий против нашей страны. В самое ближайшее время, пишет автор РИА Новости.Участники дискуссии могли назвать себя хоть "Консультативной группой", хоть "Товариществом садоводов и огородников" — суть принятых решений не меняется. Это объявление войны. И без всяких оговорок и практически без всяких ограничений, которые могли касаться использования тех или иных видов вооружения.Называть действия войск коалиции (и не имеет значения присутствие или отсутствие кадровых военных Североатлантического альянса непосредственно в зоне боестолкновения в районе спецоперации, которую проводит Россия) началом войны и правомерно, и обоснованно, если взглянуть на список будущих поставок на Украину. Там просто отсутствует нетяжелое и ненаступательное вооружение.У американского ВПК и его рулевых — Пентагона и Объединенного комитета начальников штабов (аналога Генштаба) — больше нет никаких сдерживающих центров, альтернатив и, самое главное, нет выбора.Цель — осуществить то, что не сумела сделать коалиция рейха в 40-е, что не смогла выполнить НАТО после войны, развязав гонку вооружений для ослабления советской экономики, к которой добавили мощную пропагандистскую холодную войну. И, казалось, разрушив СССР, они были близки как никогда к уничтожению нашей страны, развалив ее на республики и развязав междоусобицы, поджигая то тут, то там. Но просчитались.Новая Россия сумела из петли (а она уже болталась на виселице, издавая предсмертные хрипы) вывернуться. И не просто вывернуться, а практически заново (уже в который раз) отстроить страну. Принеся, пусть и не столь жирный, как у тех, кто нас пытался аннигилировать, достаток, стабильность и уверенность в завтрашнем дне.Рамштайновские прозаседавшиеся, прекрасно понимающие, что четвертого раза не будет, действуют, как если бы предыдущих попыток не было.Американцы, а они там, естественно, дирижируют этим котильоном мелких и мстительных персонажей, увы, плохо знают и нашу историю, и историю тех сражений, в которых СССР одерживал победу.В Рамштайне ставят на блицкриг, думая, что бронетанковая мощь способна сокрушить Россию. Можно практически безошибочно утверждать, что этот блицкриг будет выглядеть примерно так: "Главные силы русских сухопутных войск необходимо уничтожить смелыми действиями проникающих далеко на территорию танковых клиньев, не допуская отвода боеспособных войск противника вглубь страны. Посредством быстрого продвижения войск нужно выйти на линию, из-за которой русские ВВС не смогут осуществлять налеты на объекты на территории. Конечная цель операции — создание щита. <…> В ходе этой операции русский <…> флот будет быстро лишен своих баз и, соответственно, не сможет далее принимать участие в боевых действиях. Эффективное вмешательство русских ВВС должно быть предотвращено с самого начала операции путем мощных атак против них".Это (с соответствующими моменту коррективами) цитата из разработанного в 1940 году плана блицкрига, ставшего основной частью операции "Барбаросса". Читается практически как сегодняшняя корреспонденция по итогам консультаций на базе в Рамштайне.В той же директивной части операции особая роль отводилась танковым подразделениям. Именно на них руководство собравшихся в Рамштайне — ах, простите, командование вермахта — возлагало главную роль в прорыве линии обороны русских войск на линии боестолкновения для обеспечения, как принято говорить у военных, "оперативного простора" для ведения наступления."Тяни-толкай" с уговорами Германии поставить своих "Леопардов" в качестве военной помощи Украине — это не спектакль на публику (пока, правда, решение не принято), просто без этого типа вооружений наступление может захлебнуться.Согласно все той же военной доктрине более чем 80-летней давности, с которой натовцы отряхнули пыль, сперва для рекогносцировки на местности и отражения возможных атак используются легкие танки (те самые AMX-10RC, что Макрон намерен поставить Киеву), а затем в ход идут тяжелые — с мощной броней и орудием, но медленные в бою.Звучит тревожно? Несомненно. Смотрится пугающе? Исключительно для тех, кто занимается планированием блицкрига. "Стремительная война" — не потому, что они сильнее нас и превосходят по мощи. Отнюдь. Запад торопится потому, что у главного дирижера нынешней военной кампании против России истекает время. Еще несколько недель — и США погрузятся (вначале частично, а потом и по полной программе) в новый выборный цикл, и тем, кто принимает политические решения, будет точно не до Украины. Это первое.Второе. Поражение в прокси- (соблюдем столь чтимое на берегах Потомака лицемерие) войне с основным геополитическим противником — Россией — уничтожит все шансы нынешнего хозяина Белого дома на переизбрание. Конгресс, который уже под контролем республиканцев, начнет то, что обычно делают в Америке с политическими соперниками, — расследования разного уровня, а там и на импичмент можно набрать материалов.Третье. Истекает время и у заединщиков. То есть европейцев. То есть у тех, кого, напомним, дважды как минимум Россия освобождала. Выгнав Наполеона аж до Эльбы, не забыв посетить при этом Париж, и изведя коричневую нацистскую чуму, уничтожив гитлеризм в его логове.В обоих случаях — ценой жизни миллионов. К нашей великой скорби.Но в результате Франция лишилась армии и амбиций страны-завоевательницы (колесные танки и САУ "Цезарь" — тот военный максимум, который сегодня способен предоставить Париж), а Германия, несмотря на воинственные слова, вряд ли согласится, зная, чем подобные игры заканчиваются, отправить своих "Леопардов" воевать с русскими танкистами.Но, учитывая все эти факты и факторы, нужно понимать, что схватка будет жесточайшей, что тот бронированный кулак, которым готовятся нам нанести удар, придется уничтожать, пусть и спокойно, терпеливо, зная, что решается судьба страны. Не больше, но и не меньше. Что в результате родится тот мир, в котором наши интересы и наши озабоченности безопасностью пришлось оплатить, как это бывало всегда, нашей собственной кровью.Неизвестно, что об этом думали собравшиеся в Рамштайне, но можно с уверенностью утверждать: их нынешний блицкриг — с "Леопардами" и "Цезарями" — будет сломлен. И не только силой русского оружия и знаменитого русского военного духа, но и потому, что науку побеждать мы изучали не на совещаниях и стройке линии Мажино, а на поле боя.Эта практика не покупается из бюджета, тем более за нее невозможно расплатиться чужими деньгами. Желающие ознакомиться с подобной бухгалтерией могут вновь проштудировать историю поражений наших врагов. И ознакомиться с историей наших триумфов на поле брани.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20230119/274065117.html

https://sputnik-georgia.ru/20230119/karasin-na-zapade-nachalsya-novyy-vsplesk-voennogo-entuziazma-274067359.html

https://sputnik-georgia.ru/20230116/zapad-ispugalsya-pereloma-na-ukrainskom-fronte-poetomu-srochno-shlet-tanki-273961770.html

https://sputnik-georgia.ru/20230116/amerikanskiy-ekspert-prognoziruet-na-zapade-period-stagflyatsii-273950374.html

сша

ссср

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

россия, в мире, новости, сша, ссср, нато, пентагон, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022