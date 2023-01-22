https://sputnik-georgia.ru/20230122/zapad-proigryvaet-v-borbe-za-afriku-274123644.html

Запад проигрывает в борьбе за Африку

Запад проигрывает в борьбе за Африку

В войне с Россией у Запада нет забытых фронтов — везде нужно быть начеку. Работа идет на всех континентах — и особое место среди них занимает Африка 22.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-22T09:32+0400

2023-01-22T09:32+0400

2023-01-22T09:32+0400

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Не потому, что там 54 страны и их голоса важны для получения большинства при голосовании в ООН резолюций с осуждением "агрессивной России". Это все мелочи, хотя то, что еще в прошлом марте большинство африканских стран отказалось голосовать вместе с Западом, почему-то стало удивительным для "золотого миллиарда". Но дело не в символических резолюциях, а в абсолютно конкретной борьбе за будущий миропорядок. В котором нынешняя Африка (по населению стремительно догоняющая Китай и Индию) уже будет не просто объектом чужих манипуляций, но и попытается всерьез отстаивать собственные интересы. Поэтому так важно, кто станет для Африки стратегическим партнером на ближайшие десятилетия — Запад или Восток: США и Европа или Китай и Россия. Есть, конечно, еще третья сила в борьбе за Африку — исламский мир (к которому относится и немалая часть Черного континента), но он и сам все больше склоняется от Запада к Востоку.Неудивительно, что предстоящие через месяц совместные российско-китайско-южноафриканские военно-морские учения у берегов ЮАР вызывают большое недовольство Запада. Ведь если, как недавно заявила министр обороны ЮАР Танди Модисе, американцы "угрожают Африке из-за всего, что пахнет Россией", то что уж говорить о русских военных кораблях у южной оконечности континента. Совместные учения уже проходили в 2019 году, да и все три страны входят в БРИКС, но Запад как будто впервые открывает для себя новую реальность: незападный мир все активнее не просто налаживает многосторонние связи в самых разных областях, но и строит параллельную архитектуру нового миропорядка. В торговле, транспортных коридорах, финансовой системе, торговле оружием и обороне, сырьевых ресурсах, информационной безопасности — и инициаторами процесса выступают Россия и Китай. Причем — при всей взаимосвязанности их экономик с западной — Москва и Пекин давно уже взяли курс на уменьшение зависимости своих отношений с третьим миром от глобальных, то есть англосаксонских, правил и механизмов. А уж после того, как Запад попытался выпилить Россию из мировой экономики, а Китаю пригрозил тяжелыми последствиями в том случае, если он пойдет по пути России, процесс обособления Востока от Запада ускорился.Африка, которая одновременно и нуждается в огромной помощи, и является последним регионом с неограниченным потенциалом роста (демографического и экономического), а значит, предстает желанным союзником для всех, видит в разборках Запада и Востока шанс на укрепление собственного веса и обретение подлинной самостоятельности. Но при этом сводить всю африканскую позицию просто к желанию получить выгоды от "ухаживаний", то есть принимать инвестиции с обеих сторон, было бы неправильно.Все-таки у большинства африканских стран (если не брать Северную Африку с ее отдельной историей) есть уже более чем шестидесятилетний опыт независимости — и он показал, как и с кем можно иметь дело. При всей несостоятельности значительной части африканских государств процессы становления национальных элит там все же идут — и понимание необходимости интеграции тоже присутствует. Как региональная, так и общеконтинентальная (в рамках Африканского союза) интеграция имеют, конечно, свои побочные стороны — этот процесс может превратиться в создание новой формы неоколониального контроля со стороны Запада (например, по линии ЕС — Африканский союз). Финансовые, кадровые, идеологические и прочие формы западного контроля сохранились практически везде в Африке, а все попытки выстроить самостоятельную африканскую интеграцию всегда очень жестко пресекались (как это было, например, с Муаммаром Каддафи, к свержению которого едва ли не в первую очередь привело недовольство Запада его усилиями по панафриканской интеграции). Однако большинство африканских стран понимают, что в одиночку они так и останутся марионетками внешних сил, а объединив усилия, получат шанс и для внутреннего развития, и для игры в глобальном масштабе.Россия предлагает Африке не только экономические проекты, а как раз помощь в обретении реальной независимости от западного контроля. Именно поэтому в той же Франции так недовольны проникновением российской ЧВК "Вагнер" во франкофонную Африку — сначала в Центрально-Африканскую Республику, потом в Мали и Буркина-Фасо. Если местные элиты увидят, что с помощью русских (в первую очередь инструкторов) можно не только навести порядок в стране (прижав всевозможные сепаратистские и повстанческие группировки), но и избавиться от зависимости от Парижа, — это серьезно подорвет французское влияние в Западной и Центральной Африке.А ведь Россия может помочь не только в подготовке армии и поставках оружия, но и в обучении кадров, строительстве инфраструктурных проектов, разведке и разработке природных ископаемых — все это многие африканские страны помнят еще с 60-х, со времен первого советского похода в Африку. К тому же есть еще и Китай (главный торговый партнер и кредитор, с огромными инвестициями и большими инфраструктурными проектами на континенте), и монархии Персидского залива (с гигантскими финансовыми возможностями). То есть при правильном комбинировании отношений с незападными игроками Африка может реально "уйти от Запада" и продвинуться по пути обретения субьектности.Это прекрасно понимают и на Западе — и пытаются использовать украинскую ситуацию для давления на Африку. Обвиняют Россию в угрозе миропорядку, в росте цен на сырье и продовольствие — призывая страны Черного контиинента присоединиться к западным санкциям, чтобы "остановить агрессора". На прошлой неделе в Аддис-Абебу, где расположена штаб-квартира Африканского союза, прилетели сразу два европейских — германский и французский — министра иностранных дел: Анналена Бербок и Катрин Колонна. Дамы убеждали хозяев в том, что "Африканский союз и Европа должны держаться вместе", потому что нужно "встать плечом к плечу" против Путина, ведь у АС и ЕС общие ценности, а "Европа и Африка — соседи не только географически, но и в сердцах".С рассуждениями об общих ценностях с Европой африканцы могут согласиться только в том смысле, что британские, французские и немецкие музеи действительно полны африканскими ценностями, увезенными в ходе колониального грабежа. А присоединяться к санкциям африканские страны, конечно, не собираются — более того, западное давление лишь усиливает у них понимание важности отношений с Россией. Как раз во время поездки Бербок и Колонны в Эфиопию было объявлено о том, что второй саммит Россия — Африка пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге. Первый, состоявшийся осенью 2019-го в Сочи, стал серьезнейшим шагом на пути возвращения России в Африку, а второй продемонстрирует стремление Черного континента к новому, постзападному миропорядку.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20221216/vavilov-rasskazal-kak-prisutstvie-rossii-uravnovesit-kitay-v-afrike-273108993.html

https://sputnik-georgia.ru/20221005/271067462.html

https://sputnik-georgia.ru/20230112/belyaev-o-krizise-2023-goda-golod-v-afrike-okonchatelno-razdavit-evropu-migratsiey-273873472.html

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в мире, россия, новости, муаммар каддафи, африка, китай, европа, оон, брикс, обострение ситуации вокруг украины 2022, колумнисты, аналитика