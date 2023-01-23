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Министр: Грузия никогда не использовалась для обхода санкций
Министр: Грузия никогда не использовалась для обхода санкций
В Грузии два сертифицированных эксперта по обеспечению соблюдения санкций, заявил глава Минфина 23.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-23T20:51+0400
2023-01-23T20:51+0400
2023-01-23T20:51+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Грузия предотвратила более одной тысячи возможных случаев обхода санкций, введенных против России, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге после заседания правительства. Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковал журналиста CNN за вопрос президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Журналист заявил, что распространяются сведения о ввозе санкционных товаров в Россию через разные страны, особенно через Грузию, и поинтересовался, решит ли эту проблему следующий пакет санкций Евросоюза. По информации Хуцишвили, список продукции, операции с которой приостановлены, обширен. Речь идет о товарах, ввезенных из ЕС в Грузию, которые затем вывозились в Россию, а также о транзитных товарах. По словам министра, когда речь идет о таможенном контроле, это касается всех операций как транзита, так и экспорта, импорта и реэкспорта. Все подобные операции находятся под строгим контролем. Хуцишвили напомнил, что правительство также утвердило список как товаров, так и для конкретных лиц, подлежащих санкциям. Глава "Грузинской мечты" обвинил CNN в распространении масштабной лжи>>Служба доходов также активно работает с бизнес-операторами и лицами, участвующими в этих операциях, чтобы предоставлять информацию о том, что подпадает под санкции, а что нет. По его словам, в Грузии два сертифицированных эксперта по обеспечению соблюдения санкций. В США есть специальная программа, после которой лица сдают соответствующий экзамен и получают сертификат эксперта в отношении санкций. "Никто не может дать более квалифицированный чем они ответ относительно того, санкционирована конкретная сделка или нет", – сказал Хуцишвили Глава Минфина подчеркнул, что не только в регионе, но и во многих странах Евросоюза, возможно, не проводится такой тип контроля в отношении грузов, как это осуществляется в Грузии. В "Грузинской мечте" назвали наглым заявление советника президента Украины>>"В связи с этим не может быть и речи о том, что санкции в Грузии не соблюдаются должным образом", – заключил он. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. Грузия соблюдает международные санкции и при этом отказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, экономика, урсула фон дер ляйен, сша, cnn, антироссийские санкции, министерство финансов грузии, служба доходов министерства финансов грузии, обострение ситуации вокруг украины 2022
грузия, новости, политика, экономика, урсула фон дер ляйен, сша, cnn, антироссийские санкции, министерство финансов грузии, служба доходов министерства финансов грузии, обострение ситуации вокруг украины 2022
Министр: Грузия никогда не использовалась для обхода санкций
В Грузии два сертифицированных эксперта по обеспечению соблюдения санкций, заявил глава Минфина
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Грузия предотвратила более одной тысячи возможных случаев обхода санкций, введенных против России, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге после заседания правительства.
Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковал журналиста CNN за вопрос президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Журналист заявил, что распространяются сведения о ввозе санкционных товаров в Россию через разные страны, особенно через Грузию, и поинтересовался, решит ли эту проблему следующий пакет санкций Евросоюза.
"С 24 февраля 2022 года таможенным органом приостановлено более тысячи операций из-за риска нарушения санкций… В основном это были хозтовары, которые также находятся в санкционном списке, и в этом направлении также осуществляется жесткий контроль", – заявил Хуцишвили.
По информации Хуцишвили, список продукции, операции с которой приостановлены, обширен. Речь идет о товарах, ввезенных из ЕС в Грузию, которые затем вывозились в Россию, а также о транзитных товарах.
По словам министра, когда речь идет о таможенном контроле, это касается всех операций как транзита, так и экспорта, импорта и реэкспорта. Все подобные операции находятся под строгим контролем.
Хуцишвили напомнил, что правительство также утвердило список как товаров, так и для конкретных лиц, подлежащих санкциям.
Служба доходов также активно работает с бизнес-операторами и лицами, участвующими в этих операциях, чтобы предоставлять информацию о том, что подпадает под санкции, а что нет.
"Список и перечень санкций достаточно велик и обеспечить его соблюдение не так-то просто. Также существуют разные сроки для конкретных товаров. Единственным органом, обладающим знаниями и опытом для реализации всего этого, является Служба доходов", – сказал министр.
По его словам, в Грузии два сертифицированных эксперта по обеспечению соблюдения санкций. В США есть специальная программа, после которой лица сдают соответствующий экзамен и получают сертификат эксперта в отношении санкций.
"Никто не может дать более квалифицированный чем они ответ относительно того, санкционирована конкретная сделка или нет", – сказал Хуцишвили
Глава Минфина подчеркнул, что не только в регионе, но и во многих странах Евросоюза, возможно, не проводится такой тип контроля в отношении грузов, как это осуществляется в Грузии.
"В связи с этим не может быть и речи о том, что санкции в Грузии не соблюдаются должным образом", – заключил он.
Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. Грузия соблюдает международные санкции и при этом отказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.