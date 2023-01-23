https://sputnik-georgia.ru/20230123/ministr-gruziya-nikogda-ne-ispolzovalas-dlya-obkhoda-sanktsiy-274175407.html

Министр: Грузия никогда не использовалась для обхода санкций

Министр: Грузия никогда не использовалась для обхода санкций

В Грузии два сертифицированных эксперта по обеспечению соблюдения санкций, заявил глава Минфина 23.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-23T20:51+0400

2023-01-23T20:51+0400

2023-01-23T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Грузия предотвратила более одной тысячи возможных случаев обхода санкций, введенных против России, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге после заседания правительства. Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковал журналиста CNN за вопрос президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Журналист заявил, что распространяются сведения о ввозе санкционных товаров в Россию через разные страны, особенно через Грузию, и поинтересовался, решит ли эту проблему следующий пакет санкций Евросоюза. По информации Хуцишвили, список продукции, операции с которой приостановлены, обширен. Речь идет о товарах, ввезенных из ЕС в Грузию, которые затем вывозились в Россию, а также о транзитных товарах. По словам министра, когда речь идет о таможенном контроле, это касается всех операций как транзита, так и экспорта, импорта и реэкспорта. Все подобные операции находятся под строгим контролем. Хуцишвили напомнил, что правительство также утвердило список как товаров, так и для конкретных лиц, подлежащих санкциям. Глава "Грузинской мечты" обвинил CNN в распространении масштабной лжи>>Служба доходов также активно работает с бизнес-операторами и лицами, участвующими в этих операциях, чтобы предоставлять информацию о том, что подпадает под санкции, а что нет. По его словам, в Грузии два сертифицированных эксперта по обеспечению соблюдения санкций. В США есть специальная программа, после которой лица сдают соответствующий экзамен и получают сертификат эксперта в отношении санкций. "Никто не может дать более квалифицированный чем они ответ относительно того, санкционирована конкретная сделка или нет", – сказал Хуцишвили Глава Минфина подчеркнул, что не только в регионе, но и во многих странах Евросоюза, возможно, не проводится такой тип контроля в отношении грузов, как это осуществляется в Грузии. В "Грузинской мечте" назвали наглым заявление советника президента Украины>>"В связи с этим не может быть и речи о том, что санкции в Грузии не соблюдаются должным образом", – заключил он. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. Грузия соблюдает международные санкции и при этом отказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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