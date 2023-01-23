https://sputnik-georgia.ru/20230123/pochemu-gruziya-ne-podderzhala-kandidata-ot-ukrainy-na-post-prezidenta-pase-274175987.html

Почему Грузия не поддержала кандидата от Украины на пост президента ПАСЕ

Почему Грузия не поддержала кандидата от Украины на пост президента ПАСЕ

Кандидат от Украины участвовал в принятии поправок к резолюции ПАСЕ в октябре 2022 года, в которой Саакашвили назван политзаключенным 23.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Парламентская делегация Грузии поддержала переизбрание кандидатуры Тини Кокса на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы на второй срок. На пост президента ПАСЕ также претендовал член украинской делегации, глава комитета по вопросам международной политики Верховной Рады Александр Мережко. Кокс победил своего украинского соперника, получив 175 голосов. Мережко смог набрать лишь 44 голоса. До начала голосования председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал конкретную причину отказа поддержки представителя. Как разъяснил Кобахидзе, речь идет о резолюции, в которой было включено имя экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По словам Кобахидзе, это было категорически неприемлемо для правящей силы. ПАСЕ в октябре 2022 года приняла резолюцию, в которой назвала Саакашвили политзаключенным и потребовала его освобождения. Поправка в основной текст резолюции, в которой упоминается Саакашвили, была инициирована депутатами "Европейской народной партии", частью которой является основанная экс-президентом партия "Единое национальное движение". Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал принятую ПАСЕ резолюцию прямым нападением на государство Грузии и отметил, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" никогда не поддержит подобный документ. "Это прямая атака на государство" - спикер парламента Грузии о резолюции ПАСЕ >>Более того, глава парламента направил обращение к президенту ПАСЕ Тини Кокс, в котором говорилось, что упоминание Саакашвили меняет суть резолюции и подрывает авторитет ПАСЕ. В своем обращении Папуашвили подчеркнул, что запись, использованная в четвертом дополнении к резолюции, представляет собой необоснованную критику правовой системы Грузии, вызывает неоправданные подозрения в отношении страны на международной арене и подрывает прогресс, достигнутый Грузией с 2012 года в реформах, проводимых в направлениях прав человека и верховенства права. Глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе ранее заявил, что резолюция ПАСЕ полна ошибок, так как нарушившего законы страны нельзя называть политическим заключенным. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Есть ли основания для освобождения Саакашвили? Показания дал грузинский невролог >>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, пасе, украина