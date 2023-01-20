https://sputnik-georgia.ru/20230120/est-li-osnovaniya-dlya-osvobozhdeniya-saakashvili-pokazaniya-dal-gruzinskiy-nevrolog-274096639.html

Есть ли основания для освобождения Саакашвили? Показания дал грузинский невролог

Есть ли основания для освобождения Саакашвили? Показания дал грузинский невролог

Эксперт Отар Тоидзе дважды был депутатом парламента Грузии 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T21:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили тяжело болен и его состояние быстро ухудшается, что делает невозможным отбывание наказания, заявил невролог Отар Тоидзе, который участвовал в составлении комплексного медицинского заключения. Сам Саакашвили отказался от участия в заседании даже по видеосвязи, сославшись на плохое самочувствие. Семья и защита экс-президента настаивает на том, что он при смерти, но так и не удается ускорить рассмотрение вопроса об отмене или отсрочке наказания по состоянию здоровья - допросы длятся часами, а в списке свидетелей десятки человек. Ранее показания в качестве свидетелей защиты Саакашвили дали пятеро американских экспертов - хирург-ортопед Джеймс Коби, гастроэнтеролог Стюарт Финкель, невролог Шахин Эммануэль Лахани, токсиколог Дэвид Смит и эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит. По его словам, это обстоятельно делает невозможным излечение Саакашвили в нынешних условиях. Состояние здоровья экс-президента "несовместимо с заключением и в то же время делает невозможным отбывание наказания".При этом он добавил, что до заключения Саакашвили был здоров с точки зрения неврологии.Тоидзе перечислил часть диагнозов Саакашвили, среди которых те, которые, по его словам, являются основанием для освобождения - неуточненная деменция (одна из разновидностей слабоумия) и неуточненная энцефалопатия (заболевания головного мозга). Причина развития этих заболеваний не установлена. Список диагнозов Саакашвили расширяется - нобелевский лауреат дал показания на суде>>По его словам, данная неуточненная энцефалопатия характеризуется тяжелыми симптомами. Ожидалось, что имеющаяся у Саакашвили хроническая стадия энцефалопатии Вернике перейдет в энцефалопатию Вернике с синдромом Корсакова (необычная форма амнезии), но симптомы говорят о переходе в более сложную форму.Кроме того, Саакашвили диагностирована периферическая нейропатия (онемение ног и рук, уменьшение подвижности), а также повреждение автономной нервной системы. Эксперт пояснил, что критерии, определяющие тяжесть повреждения нервной системы Саакашвили, полностью соответствуют критериям, которые перечислены в приказе главы Минздрава о тяжелых и неизлечимых заболеваниях, которые являются основанием для обращения за освобождением от отбывания наказания.По его словам, нужны полноценные клинические обследования и терапия. Если же его вернут из клиники "Вивамеди", где он находится с 12 мая, в тюрьму, это будет "равноценно смерти".Американский эксперт о Саакашвили: есть опасность развития рака желудка>>Между тем, эксперт сказал, что энцефалопатия и повреждение автономной нервной системы связаны с результатами длительной голодовки. Саакашвили голодал 50 дней, начиная с первого дня ареста, 1 октября 2021 года.Кроме того, у Саакашвили проблемы с межпозвоночными дисками в области шеи, которые, по мнению Тоидзе, с большой вероятностью связаны с тем, что его силой заводили в тюремную больницу в Тбилиси. Речь идет о событиях 8 ноября 2021 года, когда у Саакашвили был 40-й день голодовки. Позже была обнародован видеозапись, на которой видно, как Саакашвили отказывается выходить из машины, но его силой выводят оттуда и тащат в больницу. Позже экс-президент заявил, что его обманом вывезли из тюрьмы, пообещав отвезти в многопрофильную клинику, а доставили в тюремную больницу.Экспертиза и вопрос объективностиТоидзе, который стал первым свидетелем на сегодняшнем судебном заседании, помимо звания эксперта в области медицины, известен и своей политической деятельностью. В 2004-2012 годах он был депутатом парламентов двух созывов. Когда слово передали представителям Специальной пенитенциарной службы, представляющий ее адвокат Гела Николаишвили первым делом поинтересовался, какую партию представлял Тоидзе в парламенте. Тот назвал основанную Михаилом Саакашвили партию "Единое национальное движение", которая была правящей именно в 2004-2012 годы.Саакашвили отравлен или анализы в норме? Американский токсиколог дал показания>>В свою очередь адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе сказал, что ЕСПЧ не раз принимал решение, согласно которому энцефалопатия Вернике с синдромом Корсакова была указана как основание для освобождения.Что касается составления заключения судебно-медицинской и психиатрической комплексной экспертизы, для работы над ним были приглашены как местные, так и зарубежные эксперты. Организовал эту работу психо-реабилитационный центр для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия".По словам Тоидзе, заключение по большей части основано на диагнозах врачей тюрьмы №12 в Рустави, тюрьмы №18 в Глдани, военного госпиталя в Гори и клиники "Вивамеди", а также на диагнозах государственного консилиума и консилиума Народного защитника, результатах инструментальных исследований и заключений.Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Американский эксперт ознакомил суд с диагнозом Саакашвили>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления.Откуда у Саакашвили деменция и другие болезни? Стороны представили свои аргументы на суде>>Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, михаил саакашвили, минздрав