https://sputnik-georgia.ru/20230123/rodnye-saakashvili-nevkusno-ego-kormyat---direktorvivamedi--274156138.html

Родные кормят Саакашвили невкусной едой - директор клиники "Вивамеди"

Родные кормят Саакашвили невкусной едой - директор клиники "Вивамеди"

Пациентам пенитенциарной системы, проходящим лечение в частной клинике, не положено больничное питание 23.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-23T11:53+0400

2023-01-23T11:53+0400

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михаил саакашвили

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Единственное, что требует внимания в состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, – это вес, однако его родные не приносят еду с необходимой калорийностью, заявила генеральный директор клиники "Вивамеди" Нино Надирадзе. Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая 2022 года. Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней. Согласно заключению группы врачей, созданной Народным защитником, Саакашвили похудел на 42 килограмма. В октябре 2021 года Саакашвили весил 115 килограммов. Несмотря на многочисленные просьбы к членам семьи Саакашвили принести необходимую для здоровья пациента калорийную еду, они этого не делают и приносят лишь скудные блюда, купленные в магазине, утверждает она. В то время, когда выздоровление пациента в большей степени зависит от его питания, необходимо приносить еду, содержащую хотя бы тысячу калорий, заявила Надирадзе. "С едой в 500-600-700 калорий, безусловно, будет потеря веса, и мы не сможем этого избежать", - подчеркнула Надирадзе. При этом, директор клиники отметила, что организм Саакашвили усваивает еду. На вопрос, "члены семьи вам не помогают", директор клиники ответила: "Я никого не обвиняю. Эндокринолог требует, лечащий врач требует, чтобы приносили более разнообразную хорошую еду, с аппетитным запахом… А в это время приносят еду из магазина", - сказала Надирадзе. По словам Надирадзе, пациентам пенитенциарной системы не положено больничное питание.Есть ли основания для освобождения Саакашвили? Показания дал грузинский невролог>>>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Первый раз он попал в больницу во время голодовки, которую объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. Голодовка длилась 50 дней. В Тбилисском городском суде рассматривается вопрос его освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. Чтобы подкрепить свою позицию, защита экс-президента привлекла к делу американских экспертов, четверых из которых – токсиколога Дэвида Смита, эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита, гастроэнтеролога Стюарта Финкеля и невролога Шахина Эммануэля Лахани – уже допросили в суде. Согласно их диагнозам, у Саакашвили длинный список заболеваний, в том числе прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов. Кроме того, есть риск развития рака желудка. Единственным выходом из положения врачи назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения таких тяжелых пациентов. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, а также падает с кровати. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Откуда у Саакашвили деменция и другие болезни? Стороны представили свои аргументы на суде>>>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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