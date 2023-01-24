https://sputnik-georgia.ru/20230124/desyatki-semey-vynuzhdennykh-pereselentsev-poluchili-kvartiry-v-tbilisi-274199489.html

Десятки семей вынужденных переселенцев получили квартиры в Тбилиси

Десятки семей вынужденных переселенцев получили квартиры в Тбилиси

Вынужденные переселенцы получат квартиры в новостройках 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T13:48+0400

2023-01-24T13:48+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Еще около 40 семей вынужденных переселенцев получили квартиры в Тбилиси – жильцы будут заселены в отремонтированные квартиры в новостройках.Среди семей, которые получили новые квартиры, были лица, которые многие годы проживали в санатории "Картли". На данном этапе из 140 семей, проживающих в санатории, квартирами удовлетворены около ста, передает телеканал "Рустави 2".Вопрос обеспечения жильем вынужденных переселенцев стал особенно актуальным после того, как один из жильцов бывшего санатория "Картли" в Тбилиси выпал из окна и умер. Соседи, которые требуют переселить их в безопасное жилье, так как это аварийное здание, утверждают, что мужчина покончил с собой в знак протеста. В здании уже почти 30 лет живут вынужденные переселенцы из Абхазии. В Грузии накрыли группу мошенников, заработавших миллион на наивных гражданах>>После этого случая Минздрав страны обещал выдать этим семьям новую жилплощадь. Государство уже предложило два варианта расселения. Первое – семьи сами могут найти квартиру в Тбилиси. В этом случае цена квадратного метра составляет 550 долларов. Закупку выбранной семьями квартиры осуществит само государсвто. Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Зураб Азарашвили 18 января прошлого года подписал приказ, согласно которому вынужденных переселенцев будут заселять в непринятые в эксплуатацию дома при соблюдении условий безопасности. Вопрос о сокращении числа переселенцев-претендентов на жилье в Грузии утвержден>>Кроме того, согласно приказу, семья вынужденных переселенцев сможет получить оплату от министерства за аренду жилья в размере не более 300 лари (113 долларов) в месяц в течение трех месяцев. При этом срок может быть продлен на год в случае положительного решения комиссии по выдаче квартир. В 2023 году с целью расселения вынужденно перемещенных семей как в Тбилиси, так и регионах страны начнутся масштабные строительные работы. В течение последующих 3-4 лет новые квартиры получат 13 тысяч семей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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