https://sputnik-georgia.ru/20230124/kogda-v-gruzii-smyagchat-monetarnuyu-politiku-otvet-natsbanka-274220982.html

Когда в Грузии смягчат монетарную политику: ответ Нацбанка

Когда в Грузии смягчат монетарную политику: ответ Нацбанка

Неопределенность остается высокой и прогнозировать тенденции цен невозможно ни в Грузии, ни в мире, считает глава Нацбанка 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T22:37+0400

2023-01-24T22:37+0400

2023-01-24T22:42+0400

грузия

новости

экономика

коба гвенетадзе

ставка рефинансирования

инфляция

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Когда снижение уровня инфляции станет устойчивым, Нацбанк начнет думать о снижении ставки рефинансирования, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти и на сегодняшний день остается на уровне 11%. При этом он отметил, что неопределенность остается высокой и прогнозировать тенденции цен невозможно ни в Грузии, ни в мире. "Мы думаем тенденция снижения цен, которая существует на сегодня, продолжится. Примерно с февраля мы увидим еще большее снижение уровня инфляции, и при других одинаковых показателях она приблизится к целевому показателю 3% в третьем квартале", - сказал Гвенетадзе. Уровень инфляции в Грузии стал ниже 10% - новая статистика >>Годовая инфляция (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) в Грузии составила 9,8%. В декабре 2022 года, по сравнению с ноябрем 2022 года, уровень дефляции составил 0,3%. В октябре месячная инфляция составляла 0,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, коба гвенетадзе, ставка рефинансирования, инфляция, национальный банк грузии