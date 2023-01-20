https://sputnik-georgia.ru/20230120/kuda-mogut-zavesti-natsdvizhenie-lichnye-ambitsii-i-predvybornyy-maskarad-274114879.html

Куда могут завести "Нацдвижение" личные амбиции и "предвыборный маскарад"?

Куда могут завести "Нацдвижение" личные амбиции и "предвыборный маскарад"?

Намеченные на конец января выборы председателя "Единого национального движения" имеют шанс стать самым заметным политическим событием начала года: по мнению... 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T21:59+0400

2023-01-20T21:59+0400

2023-01-20T21:59+0400

грузия

политика

аналитика

ника мелия

леван хабеишвили

единое нацдвижение

грузинская мечта

михаил саакашвили

колумнисты

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Выделиться среди других можно по-разному. Если речь о партии, то, надо полагать, главное для нее – чутко улавливать настрой и посылы электората. Однако шаги, предпринимаемые "Нацдвижением", невольно наводят на мысль, что у лидеров партии ориентиры несколько смещены. И, судя по всему, далеко не всегда напрямую связаны с общественно-политической деятельностью. Почему? Начнем с выборов председателя, время для которых подобрано, прямо скажем, не самое удачное. Рождество, Новый год, затем (для многих в Грузии это естественно) те же праздничные даты по юлианскому календарю… Откровенно "мертвый сезон" в плане общественной активности, и маловероятно, чтобы в партии этого не понимали. Но, похоже, внутренние разногласия обострились настолько, что не позволили ждать. Как бы там ни было, главным претендентам на лидерство – Нике Мелия и Левану Хабеишвили, пришлось действовать, не дожидаясь завершения новогодней политической сиесты. Созванные обоими кандидатами акции, несмотря на бодрый анонс, оказались малочисленными. Причем, аналитики объясняют пассивность не только праздничной апатией, но и подбором темы. В главной оппозиционной партии Грузии, к удивлению политологов, наотрез отказываются признать, что лозунг "Спасем Мишу!" давно утратил свежесть и новизну. Причем, у "Нацдвижения" было достаточно времени убедиться, что такого призыв этот вряд ли способен стать боевым знаменем для мобилизации более или менее заметной части общества. Ставка на Хабеишвили: депутат рассказал, почему он идеальный кандидат на пост главы ЕНД >>Так может "спасение" основателя и неформального лидера ЕНД это только предлог? Подобные версии уже давно высказываются некоторыми экспертами, но в последнее время они все чаще получают логическое подтверждение. Судите сами - освобождение Саакашвили или направление его на лечение за рубеж – консолидированное требование всей партии. Так почему же Мелия и Хабеишвили решили собрать сторонников в разных локациях? Да еще придирчиво считали, на чью акцию людей явилось больше?! Не похоже, чтобы подобное соперничество имело что-то общее с солидарностью, здоровой конкуренцией или заботой о судье экс-президента. И уж наверняка это не лежит в русле интересов грузинского общества. Трудно понять, кого пытаются обмануть кандидаты, претендующие, в общем-то, на позицию главных идеологов оппозиции. Которых, кстати, многие комментаторы уже успели скептически окрестить "уличными активистами". Если им и удалось сбить кого-то с толку уличными акциями, угрозами и нередко балансирующими на грани дозволенного хулиганскими выходками, то, главным образом, самих себя. Иначе и быть не могло, потому как закладывать в основу программы деятельности серьезной политической организации вызволение неформального лидера – это абсурд. И тут теряет смысл спорить даже о том, насколько обоснованы выдвигаемые требования. "Нацдвижение" разваливают разборки олигархов? Реакция на события в оппозиционной партии>> Очевидный факт, что сам по себе данный принцип сводит крупнейшую политическую партию, выступающую оппозиционным остовом страны, до уровня обыкновенного движения в защиту пусть даже одной из знаковых фигур общества. К тому же, движения, которому, несмотря на огромные усилия, так и получилось придать широкую поддержку населения. Тема Саакашвили, уверен эксперт Петре Мамрадзе, утратила актуальность и внутри страны, и за рубежом. Раздутая рядом местных телеканалов до международного уровня акция "Спасем Мишу!" на самом деле перформанс, разыгрываемый небольшой кучкой людей. Язык не повернется назвать их соратниками, поскольку все это им необходимо для себя. А эгоизм лишь усугубляет внутрипартийный раскол и на руку оппонентам. Подобные действия меньше всего походят на разумный политический ход – скорее, на какую-то навязанную процедуру. Кем и зачем – понять пока затруднительно. Однако каждый из претендующих на пост председателя ЕНД "уличных активистов" уже открыто пытается использовать ажиотаж, нагнетаемый вокруг имени Саакашвили, для мобилизации собственных сторонников. В "Грузинской мечте" начавшуюся в стане оппонентов суету окрестили "предвыборным маскарадом". Вслед за анонимными масками участников, которые легко себя выдают, в Интернет-сети, как и следовало ожидать, появился первый компромат. "Жертвой" стал Ника Мелия. Суть его в том, что кому-то удалось подслушать, как ныне еще действующий председатель "Нацдвижения" в частном разговоре за глаза выматерил отца-основателя. Причем, судя по записи, сделал это давно – еще перед выборами тбилисского мэра. Кандидат на пост главы "Нацдвижения" объявил о своих революционных планах>>Вряд ли имеет смысл гадать, кто именно выступил инициатором такого "разоблачения". Версий много, все правдоподобны, но как верно дал понять эксперт Паата Закареишвили, запись "вброшена", и в плане эмоциональном дело свое уже сделала. Собственно, ничего порочащего партию или своих соратников Мелия не озвучил. Да и в адрес "вождя", кроме выплеснутой в сердцах брани, ничего конкретно не сказал. Тем не менее, сам по себе выпад вызвал бурную реакцию в стане его противников и фанатов Саакашвили. А вот что касается широкой общественности, тут есть одна особенность, которую авторы компромата, похоже, не учли. Он вполне мог быть встречен со злорадным удовлетворением теми, кто охотно готов присоединиться к матерным словам Мелия. Заметим, таких людей, пострадавших от саакашвилевского режима, в Грузии немало. И вообще, пора бы, наконец-то, понять, что выносить на публику и брать на вооружение кухонные сплетни – повод разве что для семейных сцен, дворовых ссор и уличных разборок. В реальной политике все обстоит иначе. Здесь важны не кулуарные разговоры, а то, как союзники или противники ведут себя публично, что выставляют на всеобщее обозрение. Личные симпатии и антипатии тут – дело не только неблагодарное, но и опасное. А непомерные амбиции ослепляют лидеров, опасно деформируя восприятие ими реальной картины. Нередко это способствует принятию неверных, а порой и губительных решений. Как может отсутствовать единство на акции, призванной продемонстрировать солидарность? - удивляется политолог Вахтанг Дзабирадзе. Добавим, разброд, взаимные оскорбления и компроматы – это не козырь, а свидетельство неуважения к соратникам, подрывающего доверие ко всей партии. "Нацдвижения" больше не существует – депутат от власти >>Кстати, понятие "амбициозный" изначально содержало в себе изрядный негативный оттенок, сочетаясь с такими синонимами, как спесь, надменность, мания величия. В моем поколении его тоже увязывали с нескромностью и самомнением. Затем общественные критерии в корне изменились, и амбициозность начали безоговорочно ставить человеку в заслугу. Что правильней? Наверное, незашоренность и чувство меры. При вынесении оценок многое зависит от конкретной шкалы этических ценностей, сферы приложения сил, ситуации. И если скромность, безусловно, украшает людей, то излишняя скромность вредит и им, и делу. Потому только культура, включая культуру политическую, позволяет более или менее расставлять акценты. Ну а эгоизм, провокации и готовность платить любую цену за личный успех с культурой сочетаются плохо. Они неконструктивны и в долгосрочной перспективе способны только разрушать. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, политика, аналитика, ника мелия, леван хабеишвили, единое нацдвижение, грузинская мечта, михаил саакашвили, колумнисты