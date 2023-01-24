https://sputnik-georgia.ru/20230124/obeschal-zachislit-v-vuz-bez-ekzamenov--prokuratura-gruzii-raskryla-moshennicheskuyu-skhemu-274202066.html

Обещал зачислить в вуз без экзаменов – прокуратура Грузии раскрыла мошенническую схему

Обещал зачислить в вуз без экзаменов – прокуратура Грузии раскрыла мошенническую схему

За поступление в вуз без обязательных Единых национальных экзаменов обвиняемый просил от трех до пяти тысяч лари 24.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-24T14:30+0400

2023-01-24T14:30+0400

2023-01-24T14:30+0400

происшествия

грузия

тбилиси

прокуратура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23582/73/235827337_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_53fce3dc600877f00ebe4ddd697f1bd3.jpg

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение человеку, который представлялся деканом Тбилисского технического вуза и мошенническим путем получил крупную сумму денег, говорится в сообщении на сайте ведомства.Следствие установило, что обвиняемый, желая незаконно присвоить деньги, уверял потерпевших, что якобы как декан вуза может помочь поступить абитуриентам без сдачи Единых национальных экзаменов за 3000-5000 лари (более 1135-1890 долларов).Сотрудник мэрии Батуми попался на взятке>>>Кроме того, обвиняемый воспользовался доверием потерпевших и солгал им, будто бы в рамках действующей студенческой программы может передать студентам квартиры в Тбилиси по минимальной цене – за 7-11 тысяч лари (около 2645-4160 долларов).Используя подобную схему, обвиняемый обманом присвоил сумму в размере 119 030 лари (более 45 тысяч долларов), которые ему заплатили 10 потерпевших.Обвиняемого задержали 21 января текущего года на основании решения суда.Ему предъявлено обвинение по статье УК "Мошенничество, то есть завладение чужой вещью с целью противоправного присвоения или приобретение имущественного права путем обмана, повлекшее существенный ущерб, в крупном размере", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.Прокуратура уже обратилась в городской суд с ходатайством о помещении под арест в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого. Следствие продолжается.Прокуратура Грузии призывает граждан, подобным образом пострадавших от мошенников, немедленно обращаться в правоохранительные органы.Сотрудник МВД Грузии попался на взятке>>>Грузинский технический университет, ранее носивший название Политехнический институт Грузии, является одним из ведущих и самых крупных вузов страны. В нем 12 факультетов, на которых обучаются около 25 тысяч студентов. Ректором университета с 2020 года является Давид Гургенидзе.ГТУ был основан в 1922 году. Первую лекцию там прочитал известный математик и профессор Андрия Размадзе. Современное название и статус вуз получил в 1990 году.Для того, чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык и один по выбору.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, тбилиси, прокуратура