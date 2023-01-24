https://sputnik-georgia.ru/20230124/voz-nazvala-chislo-pogibshikh-ot-siropa-ot-kashlya-274219619.html
ВОЗ назвала число погибших от сиропа от кашля
ВОЗ назвала число погибших от сиропа от кашля
Большинством жертв при принятии сиропа оказались дети до пяти лет 24.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-24T22:12+0400
2023-01-24T22:12+0400
2023-01-24T22:12+0400
в мире
новости
общество
всемирная организация здравоохранения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/04/263379822_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_d5d67e06d6a6d56f741900a699fa1fd3.jpg
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Почти 300 человек из трех стран умерли от бракованного сиропа от кашля, говорится в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)."За последние четыре месяца страны сообщили о нескольких случаях продажи безрецептурных сиропов от кашля для детей с подтвержденным или предполагаемым загрязнением высоким содержанием диэтиленгликоля (DEG) и этиленгликоля (EG). Эти случаи произошли по меньшей мере в семи странах, и в трех из этих стран погибло более 300 человек", - сказано в документе.ВОЗ уточняет, что большинство из жертв - дети до пяти лет, и что эти вещества могут быть смертельными даже при приеме в небольших количествах и никогда не должны содержаться в лекарствах.Иммунитет к коронавирусу выработан у 90% населения мира – ВОЗ >>"Основываясь на отчетах стран, ВОЗ выпустила три глобальных медицинских предупреждения, касающихся этих инцидентов. Предупреждение о медицинских изделиях № 6/2022 от 5 октября 2022 года касалось вспышки в Гамбии, предупреждение о медицинских изделиях № 7/2022 от 6 ноября 2022 года касалось Индонезии, и предупреждение о медицинских изделиях № 1/2023 от 11 января 2023 года касалось Узбекистана", - добавляет организация.ВОЗ призывает различные ключевые заинтересованные стороны, вовлеченные в цепочку поставок медицинских товаров, принять немедленные и скоординированные меры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/04/263379822_500:0:3231:2048_1920x0_80_0_0_d4e3097f586b4a7095914553c21476cb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, общество, всемирная организация здравоохранения
в мире, новости, общество, всемирная организация здравоохранения
ВОЗ назвала число погибших от сиропа от кашля
Большинством жертв при принятии сиропа оказались дети до пяти лет
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Почти 300 человек из трех стран умерли от бракованного сиропа от кашля, говорится в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"За последние четыре месяца страны сообщили о нескольких случаях продажи безрецептурных сиропов от кашля для детей с подтвержденным или предполагаемым загрязнением высоким содержанием диэтиленгликоля (DEG) и этиленгликоля (EG). Эти случаи произошли по меньшей мере в семи странах, и в трех из этих стран погибло более 300 человек", - сказано в документе.
ВОЗ уточняет, что большинство из жертв - дети до пяти лет, и что эти вещества могут быть смертельными даже при приеме в небольших количествах и никогда не должны содержаться в лекарствах.
"Основываясь на отчетах стран, ВОЗ выпустила три глобальных медицинских предупреждения, касающихся этих инцидентов. Предупреждение о медицинских изделиях № 6/2022 от 5 октября 2022 года касалось вспышки в Гамбии, предупреждение о медицинских изделиях № 7/2022 от 6 ноября 2022 года касалось Индонезии, и предупреждение о медицинских изделиях № 1/2023 от 11 января 2023 года касалось Узбекистана", - добавляет организация.
ВОЗ призывает различные ключевые заинтересованные стороны, вовлеченные в цепочку поставок медицинских товаров, принять немедленные и скоординированные меры.